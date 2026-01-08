लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भव्य स्वागत

बिहार विकास परिषद और बिहार फाउंडेशन गुजरात चैप्टर ने अंगवस्त्र व स्मृति-चिह्न भेंट कर किया सम्मान

सूरत पहुंचे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भव्य स्वागत

बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान के सूरत आगमन पर गुरुवार को डुमस रोड स्थित वेलेंटाइन सिनेमा के इंडिया हॉल में भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर बिहार विकास परिषद तथा बिहार फाउंडेशन गुजरात चैप्टर के पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल को स्मृति-चिह्न भेंट कर, अंगवस्त्र ओढ़ाकर एवं पुष्पमालाओं से उनका अभिनंदन किया।

कार्यक्रम में सूरत में कार्यरत बिहार के उद्योगपति, सूरत एवं दक्षिण गुजरात के विभिन्न समाजों के अध्यक्ष तथा उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर महामहिम राज्यपाल का आत्मीय स्वागत किया और उनके साथ संवाद किया।

उद्योगपतियों और विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के दौरान महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने संबोधन में संस्कृति और धर्म के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने पर विशेष बल दिया। उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों से जुड़े अपने विचार और ज्ञान साझा करते हुए भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। महामहिम राज्यपाल के प्रेरणादायी विचारों से उपस्थित जनसमूह अभिभूत नजर आया और कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ।

