सूरत : न्यू टेक्सटाइल मार्केट  की नई कार्यकारिणी का गठन, 2026–2030 के लिए 21 सदस्य निर्विरोध चुने गए

सूरत : न्यू टेक्सटाइल मार्केट (NTM), सूरत में वर्ष 2026 से 2030 की अवधि के लिए 21 सदस्यों वाली नई कार्यकारिणी का निर्विरोध गठन किया गया। इस नई कमिटी में टेक्सटाइल व्यापार से जुड़े अनुभवी और प्रतिष्ठित सदस्यों को अलग-अलग पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

NTM मार्केट के श्री जगदीश प्रसाद हरनारायण गोयल को प्रेसिडेंट, जबकि श्री तिलोकचंद श्रीकिशन गांधी को इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट (IPP) नियुक्त किया गया है। श्री सुनील रामरतन गुप्ता को सेक्रेटरी और श्री राजेश कुमार मोहनलाल गुलवाणी को ट्रेज़रर की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा, श्री हरीश देवीदास लखानी और श्री गुलशन कुमार लाजपतराय नंदवानी को वाइस-प्रेसिडेंट, श्री मनोज रामवतार जोगानी को जॉइंट सेक्रेटरी, श्री दीनदयाल किशनलाल अग्रवाल को जॉइंट ट्रेज़रर तथा श्री विपन धर्मपाल शर्मा को को-ऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है।

नई कार्यकारिणी में कमिटी मेंबर्स के रूप में श्री दिनेश शिवचरण गोयल, मोहम्मद हारून हाजी मोहम्मद अयूब, श्री ईश्वरदत्त नानकचंद छाबड़ा, श्री रामदयाल फूलचंद बंसल, श्री विनोद कुमार छाबड़ा, श्री तेजू चतुर्मल टेकवानी, श्री गोकुलचंद रामेश्वरलाल बजाज, श्री नंदकिशोर बिरधीचंद अग्रवाल, श्री बिपिन कुमार गर्ग, श्री राजेंद्र कुमार राठी, श्री किशन सिंह बोधराज किनरा और श्री मनोहर सिंह मगाराम नारंग को शामिल किया गया है।

नवगठित कार्यकारिणी से उम्मीद जताई जा रही है कि वह न्यू टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारिक विकास, सुविधाओं के विस्तार और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगी।