सूरत : सीटमे 2026 को मिला ऐतिहासिक रिस्पॉन्स, तीन दिनों में 34 हजार से अधिक खरीदार पहुंचे

सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) और सूरत एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एंड मशीनरी एक्सपो – CITMAE 2026’ को देशभर के खरीदारों, व्यापारियों और उद्योगपतियों से जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। यह भव्य प्रदर्शनी 9 से 12 जनवरी 2026 तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (SIEC), सरसाना में आयोजित की जा रही है।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि एक्सपो के पहले दिन से ही भारी भीड़ देखने को मिली। पहले दिन 7,082 खरीदारों ने प्रदर्शनी का दौरा किया, जबकि दूसरे दिन यह संख्या बढ़कर 11,786 रही। रविवार को तीसरे दिन रिकॉर्ड 15,280 विज़िटर पहुंचे। इस प्रकार तीन दिनों में कुल 34,148 खरीदार, ट्रेडर्स और बिज़नेसमैन CITMAE 2026 देखने पहुंचे, जिससे यह आयोजन बेहद सफल साबित हुआ।

रविवार को अवकाश का दिन होने के कारण प्रदर्शनी परिसर पूरी तरह खचाखच भरा रहा। खरीदारों और विज़िटर्स की भारी भीड़ के चलते सभी पार्किंग लॉट फुल हो गए, जो इस एक्सपो को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स को दर्शाता है। एम्ब्रॉयडरी और टेक्सटाइल मशीनरी से जुड़े एग्ज़िबिटर्स को विशेष रूप से शानदार प्रतिक्रिया मिली। इस दौरान एग्ज़िबिटर्स और देशभर से आए खरीदारों के बीच बड़ी संख्या में वन-टू-वन बिज़नेस मीटिंग्स हुईं, जिनसे भविष्य में बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना जताई जा रही है।

तीन दिनों में सूरत के बाहर से 3,808 खरीदार एक्सपो में पहुंचे। सूरत के अलावा अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, पानीपत, लुधियाना, अम्बाला, जोधपुर, वाराणसी, अजमेर, पाली, मेरठ, भावनगर, भिवंडी, भुज, वडोदरा, सिलवासा, पालघर, हावड़ा, तिरुपति, बीकानेर सहित देश के कई प्रमुख औद्योगिक शहरों से विज़िटर्स ने एक्सपो का दौरा किया। इससे एग्ज़िबिटर्स और बायर्स दोनों के लिए नए और बेहतर बिज़नेस अवसर सृजित हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि सरसाना में आयोजित इस एक्सपो में 66 एग्ज़िबिटर्स भाग ले रहे हैं, जहां 100 से अधिक ब्रांड्स की एम्ब्रॉयडरी मशीनरी की 200 से ज्यादा आधुनिक मशीनें प्रदर्शित की गई हैं। आयोजकों ने बताया कि CITMAE 2026 का आज सोमवार, 12 जनवरी को अंतिम दिन है। इच्छुक विज़िटर सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक एक्सपो का दौरा कर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली टेक्सटाइल और एम्ब्रॉयडरी मशीनरी देख सकते हैं।