ब्रेकआउट वर्ष के बाद KRAFTON इंडिया 2026 में राइजिंग स्टार प्रोग्राम के साथ लौटा

बैंगलोर (कर्नाटक) [भारत], 22 जनवरी: ज़मीनी स्तर पर मजबूत प्रभाव और उल्लेखनीय विकास कहानियों से भरे एक वर्ष के बाद, KRAFTON इंडिया ने आज KRAFTON इंडिया ईस्पोर्ट्स राइजिंग स्टार्स प्रोग्राम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की।

यह पहल देशभर में जमीनी स्तर की ईस्पोर्ट्स प्रतिभा को संवारने के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।

• यह प्रोग्राम दो श्रेणियों—एलीट राइजिंग स्टार्स और बैकअप राइजिंग स्टार्स—के तहत नए राइजिंग स्टार्स को शामिल करेगा

• KRAFTON इंडिया ईस्पोर्ट्स हर वर्ष राइजिंग स्टार्स के लिए कई विशेष टूर्नामेंट आयोजित करेगा

दूसरे कोहोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक खुले रहेंगे। चयनित राइजिंग स्टार्स की घोषणा रजिस्ट्रेशन विंडो के बाद BGIS 2026 के दौरान KRAFTON इंडिया के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से की जाएगी, जबकि ऑनबोर्डिंग वर्ष के बाद के चरण में होगी।

प्रोग्राम संरचना

राइजिंग स्टार्स प्रोग्राम 2026 को एक विस्तारित और अधिक संरचित ढांचे के साथ पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक ईकोसिस्टम निर्माण है। इस प्रोग्राम के तहत दो श्रेणियों—

• एलीट राइजिंग स्टार्स

• बैकअप राइजिंग स्टार्स

—में नए प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा।

एलीट राइजिंग स्टार्स को स्ट्रीमिंग डिवाइस सहायता, रूम कार्ड्स, तथा अतिरिक्त प्रदर्शन, दृश्यता और ईकोसिस्टम से जुड़े लाभ मिलेंगे। वहीं, बैकअप राइजिंग स्टार्स को रूम कार्ड सपोर्ट दिया जाएगा और वे प्रोग्राम के भीतर एक तैयार प्रतिभा पूल के रूप में कार्य करेंगे।

प्रदर्शन आधारित मानक तय किए जाएंगे ताकि जवाबदेही और प्रोग्राम की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। आवश्यकता पड़ने पर उच्च प्रदर्शन करने वाले बैकअप राइजिंग स्टार्स को एलीट श्रेणी में प्रमोट किया जाएगा।

इसके अलावा, KRAFTON इंडिया ईस्पोर्ट्स हर वर्ष कई विशेष राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट आयोजित करेगा, जिससे प्रतिभागियों को नियमित प्रतिस्पर्धी अवसर, प्राइज पूल और संरचित टूर्नामेंट अनुभव मिल सके।

प्रबंधन की प्रतिक्रिया

इस पहल पर टिप्पणी करते हुए, करण पाठक, एसोसिएट डायरेक्टर – ईस्पोर्ट्स, KRAFTON इंडिया ने कहा: “जैसे-जैसे भारत का ईस्पोर्ट्स ईकोसिस्टम परिपक्व हो रहा है, क्रिएटर्स को केवल अल्पकालिक दृश्यता से अधिक की आवश्यकता है—उन्हें निरंतरता, प्रतिस्पर्धात्मक प्रासंगिकता और आगे बढ़ने के स्पष्ट रास्ते चाहिए।

राइजिंग स्टार 2026 के साथ, हमने एक अधिक संरचित और प्रदर्शन-केंद्रित प्रोग्राम तैयार किया है, जो प्रतिबद्धता और प्रगति को पुरस्कृत करता है। टियर-आधारित सपोर्ट, नियमित प्रतिस्पर्धी अवसरों और स्पष्ट बेंचमार्क्स के माध्यम से, हम एक स्केलेबल पाइपलाइन बना रहे हैं, जो उभरती प्रतिभाओं को टिकाऊ तरीके से विकसित होने और सही समय पर आगे बढ़ने का अवसर देती है। यह प्रोग्राम भारत के ईस्पोर्ट्स ईकोसिस्टम को जमीनी स्तर से मजबूत करने की हमारी दीर्घकालिक सोच को दर्शाता है।”

पिछले संस्करण की झलक

2025 में लॉन्च किया गया राइजिंग स्टार्स प्रोग्राम उभरते ईस्पोर्ट्स एथलीट्स और गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स की पहचान और उन्हें संरचित मेंटरशिप, ईकोसिस्टम सपोर्ट और निरंतर विकास के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

पहले संस्करण में NOOBPARI, SHIRAJ, ZALAIKAM, SAUMRAJ, MERNOX, SAM और EVIL जैसे सात प्रतिभाशाली ईस्पोर्ट्स एथलीट्स और क्रिएटर्स शामिल थे, जिन्होंने वर्ष भर में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई।

कई राइजिंग स्टार्स ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कई गुना वृद्धि दर्ज की, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग एक प्रमुख एंगेजमेंट माध्यम के रूप में उभरी। रील्स, शॉर्ट्स, लॉन्ग-फॉर्म वीडियो और कम्युनिटी इंटरैक्शन में कंटेंट अनुशासन में सुधार ने शुरुआती चरण के क्रिएटर्स से अधिक प्रोफेशनल और ऑडियंस-केंद्रित ईस्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में उनके विकास को दर्शाया।

ईकोसिस्टम प्रभाव

पहले वर्ष में ही यह प्रोग्राम एक विश्वसनीय और प्रभावी टैलेंट पाइपलाइन के रूप में स्थापित हुआ। KRAFTON इंडिया ईस्पोर्ट्स ने हैंड्स-ऑन मेंटरशिप, रणनीतिक मार्गदर्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और प्लेटफॉर्म एम्प्लीफिकेशन के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन और डिजिटल मौजूदगी दोनों को मजबूत करने में मदद की।

यह बदलाव दर्शाता है कि भारत का क्रिएटर और ईस्पोर्ट्स ईकोसिस्टम परिपक्व हो रहा है, जहां एक बार की सफलता से अधिक दीर्घकालिक भागीदारी और विश्वसनीयता मायने रखती है।

KRAFTON, Inc. के बारे में

दक्षिण कोरिया में मुख्यालय वाली KRAFTON, Inc. ऐसे आकर्षक गेम्स की खोज और प्रकाशन के लिए समर्पित है, जो मनोरंजन और अनोखे अनुभव प्रदान करते हैं। 2007 में स्थापित, KRAFTON में PUBG STUDIOS, Striking Distance Studios, Unknown Worlds, VECTOR NORTH, Neon Giant, KRAFTON Montréal Studio, Bluehole Studio, RisingWings, 5minlab, Dreamotion, ReLU Games, Flyway Games, Tango Gameworks और inZOI Studio जैसे वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध डेवलपर्स शामिल हैं।

कंपनी का उद्देश्य अपने प्लेटफॉर्म्स और सेवाओं का विस्तार कर अधिक प्रशंसकों तक पहुंच बनाना है।

अधिक जानकारी के लिए www.krafton.com पर जाएं।