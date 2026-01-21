धर्म और राष्ट्रसेवा के प्रतीक बने हितेश विश्वकर्मा, ऋषिराज आचार्य का बड़ा संदेश

धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वान पंडित ऋषिराज आचार्य ने अपने सोशल मीडिया माध्यम के ज़रिए हितेश विश्वकर्मा को “हीरो” की उपाधि प्रदान की। उल्लेखनीय है कि हितेश विश्वकर्मा जी श्री बजरंग सेना के अध्यक्ष हैं और संगठन के माध्यम से निरंतर सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

अपने सोशल मीडिया संदेश में पंडित ऋषिराज आचार्य जी ने श्री बजरंग सेना द्वारा किए जा रहे विभिन्न सेवा एवं जनकल्याणकारी कार्यों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से “गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने” के उद्देश्य से की गई अपील को समाज को जागरूक करने वाला एवं अत्यंत सराहनीय प्रयास बताया।

महाराज जी ने अपने संदेश में कहा कि,

“हितेश विश्वकर्मा जी, जब हम आपको देखते हैं तो सीना केवल 56 इंच का नहीं, बल्कि 112 इंच का हो जाता है। आप साहस, संकल्प और समर्पण के प्रतीक हैं। ऐसे व्यक्तित्व समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करते हैं।”

उन्होंने आगे श्री बजरंग सेना से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को “वानर सेना” के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार श्री राम जी के कार्य में वानर सेना ने निष्ठा, सेवा भाव और त्याग के साथ अपना योगदान दिया था, उसी प्रकार आज श्री बजरंग सेना के सदस्य भी धर्म, संस्कृति और समाज की सेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं।

महाराज जी के इस सार्वजनिक सोशल मीडिया संदेश के बाद संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में उत्साह का वातावरण देखने को मिला।