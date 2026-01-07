मुंबई के गोरेगांव में भव्य श्री राम कथा व कलश यात्रा, 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं की सहभागिता

मुंबई (महाराष्ट्र), जनवरी 7: मुंबई के गोरेगांव में आस्था और भक्ति का भव्य दृश्य देखने को मिला। सनराज ग्रुप द्वारा आयोजित तथा श्री राम कथा समिति, मुंबई के तत्वावधान में संपन्न श्री राम कथा एवं कलश यात्रा में 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान वातावरण ‘जय श्री राम’ के जयघोष से गूंजता रहा और पूरा क्षेत्र राममय हो गया।

यह आयोजन प्रेममूर्ति पूज्य संत श्री प्रेमभूषण जी महाराज के पावन आशीर्वाद से तथा पूज्य श्री राजन जी महाराज की अमृतमयी वाणी द्वारा किया जा रहा है। श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत भव्य कलश यात्रा शनिवार, 3 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

इसके उपरांत श्री राम कथा का आयोजन शनिवार, 3 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा रहा है। यह नौ दिवसीय आयोजन लक्ष्मी सरस्वती ग्राउंड, महाराजा अग्रसेन मार्ग, बांगुर नगर, गोरेगांव पश्चिम, मुंबई में हो रहा है।

कथा के क्रम में 3 जनवरी को श्री रामकथा महिमा, 4 जनवरी को श्री शिव–पार्वती विवाह, 5 जनवरी को श्री राम जन्मोत्सव, 6 जनवरी को बाल लीला, 7 जनवरी को धनुषभंग एवं श्री सीता–राम विवाह महोत्सव, 8 जनवरी को केवट प्रेम, 9 जनवरी को श्री राम मंगल यात्रा एवं भरत चरित्र पूर्वार्ध, 10 जनवरी को भरत चरित्र उत्तरार्ध एवं शबरी प्रेम तथा 11 जनवरी को सुंदरकाण्ड एवं श्री राम राज्याभिषेक का भावपूर्ण वर्णन किया जाएगा।

आयोजकों चंद्रकांत गुप्ता, संदीप गुप्ता और राजदीप गुप्ता ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में राम के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना है। आयोजकों के अनुसार, श्रद्धालुओं की भारी सहभागिता यह दर्शाती है कि राम भक्ति आज भी समाज को जोड़ने की सशक्त शक्ति है।