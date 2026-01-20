ईशा शर्मा के एटीट्यूड और शिल्पा जोशी की आवाज का खतरनाक कॉम्बिनेशन: ‘45 बोर’

नई दिल्ली, जनवरी 19: गायिका शिल्पा जोशी ने अपना नवीनतम सिंगल “45 बोर” आधिकारिक तौर पर रिलीज़ कर दिया है, जिसमें पंजाब की सेंसेशन ईशा शर्मा भी शामिल हैं।

यह ट्रैक उस महिला को समर्पित एक बेबाक म्यूज़िकल और विज़ुअल ट्रिब्यूट है, जो दुनिया के पीछे नहीं चलती — बल्कि दुनिया उसके बारे में बातें करती है। एटीट्यूड, आत्मविश्वास और आधुनिक फेम फेटाल एनर्जी से भरपूर, “45 बोर” इंडिपेंडेंट म्यूजिक की दुनिया में एक नया और अलग अध्याय पेश करता है।

गाने के लॉन्च पर शिल्पा जोशी ने कहा, “‘45 बोर’ सिर्फ़ एक गाना नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है। यह उस महिला का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी कीमत जानती है, अपने भीतर की ताकत को गरिमा के साथ संभालती है और किसी के लिए खुद को छोटा करने से इंकार करती है। ईशा के साथ यह सहयोग इस एनर्जी को बेहद प्रामाणिक और सिनेमैटिक रूप में सामने लाता है।”

शुभम बाली के संगीत और डीजे रागा के बोल से सजी इस पेशकश को निर्देशक शुभम द्वारा निर्देशित एक सिनेमैटिक म्यूजिक वीडियो के साथ प्रस्तुत किया गया है। शिल्पा जोशी और ईशा शर्मा दोनों ही ऐसे किरदारों में नज़र आती हैं, जो अपने बोल्ड फैसलों, रॉयल एटीट्यूड और अपनी शर्तों पर जीने वाली जिंदगी को दर्शाते हैं।

नॉयर-प्रेरित विज़ुअल एस्थेटिक — स्टाइलिंग, कोरियोग्राफी से लेकर प्रोडक्शन डिज़ाइन तक — पारंपरिक सीमाओं को तोड़ते हुए स्त्री शक्ति को मजबूती से सामने लाता है। “45 बोर” शिल्पा जोशी की बढ़ती कलात्मक पहचान को दर्शाता है, वहीं ईशा शर्मा को भी अपनी प्रतिभा चमकाने का प्रभावशाली मंच देता है — दो सशक्त कलाकारों का ऐसा संगम, जो बेहद मजेदार और यादगार साबित होता है।

Song Link:

https://youtu.be/FCsIybkPA4s?si=fn_vGJvirIW1DExj

“45 बोर” अब सभी प्रमुख म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जबकि इसका म्यूजिक वीडियो यूट्यूब पर लाइव है।