सूरत

सूरत : केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-3 ओएनजीसी सूरत में बाल मेले का रंगारंग आयोजन

मिकी माउस ने किया अतिथियों का स्वागत, विद्यार्थियों ने स्टॉलों के माध्यम से दिखाई रचनात्मकता और उद्यमशीलता

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-3, ओएनजीसी सूरत में दिनांक 21 जनवरी 2026 को बाल मेले का आयोजन हर्षोल्लास और उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के आगमन पर बच्चों के प्रिय मैस्कॉट मिकी माउस ने अनोखे अंदाज़ में स्वागत किया, जिससे पूरा परिसर उल्लास से भर गया।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ओएनजीसी हाजिरा प्लांट, सूरत की प्रथम महिला श्रीमती तनुजा बलौदी रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में महेन्द्र सिंह, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय कृभको सूरत तथा एस. बी. यादव, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय इच्छानाथ सूरत उपस्थित रहे।

विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार ने अतिथियों का हरित अभिनंदन किया। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा मधुर स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। स्वागत भाषण प्राचार्य राजेश कुमार ने दिया, जबकि कार्यक्रम की रूपरेखा श्रीमती दक्षा गुप्ता द्वारा प्रस्तुत की गई। मंच संचालन दिलीप कुमार शर्मा (पीजीटी हिंदी) एवं सुश्री कोमल, प्राथमिक शिक्षिका ने किया।

मुख्य अतिथि श्रीमती तनुजा बलौदी ने अपने आशीर्वचनों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए ऐसे आयोजनों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। इसके पश्चात उनके द्वारा बाल मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया और मेला भ्रमण आरंभ हुआ।

बाल मेले में विद्यार्थियों द्वारा फूड, गेम्स तथा आर्ट एंड क्राफ्ट के अनेक आकर्षक स्टॉल लगाए गए, जो आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इन स्टॉलों के माध्यम से बच्चों ने अपनी सृजनात्मकता, उद्यमशीलता और टीम भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मेले में अतिथियों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का समापन आनंदपूर्ण वातावरण में हुआ। उपस्थित अतिथियों ने इस सफल आयोजन के लिए विद्यालय परिवार के प्रयासों की सराहना की।

Surat

