सूरत : तीन दिवसीय ‘सुवाली बीच फेस्टिवल-2026’ का आयोजन 9 जनवरी से 

राज्य सरकार तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने और समुद्री इलाकों को आकर्षक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में गुजरात टूरिज्म कॉर्पोरेशन एवं सूरत जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में सूरत के समीप सुवाली तट पर 9 से 11 जनवरी 2026 तक तीन दिवसीय ‘सुवाली बीच फेस्टिवल-2026’ का आयोजन किया जा रहा है।

चोर्यासी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संदीपभाई देसाई ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फेस्टिवल का उद्घाटन 9 जनवरी को शाम 5 बजे उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल द्वारा किया जाएगा।

विधायक देसाई ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में सुवाली बीच को एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया गया है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करना तथा पर्यटकों को समुद्र तट के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद प्रदान करना है। इससे स्थानीय स्टॉल संचालकों और क्षेत्रवासियों को भी आजीविका का लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि 9 से 11 जनवरी तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक इच्छापोर हाईवे से मोरा हाईवे चौराहा होते हुए एलएंडटी मार्ग से सुवाली तक का रास्ता वन-वे रहेगा तथा भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।

पर्यटकों की सुविधा के लिए तीनों दिन 19 रूटों पर सिटी बसें और एसटी बसें चलाई जाएंगी। सुरक्षा की दृष्टि से आयोजन स्थल पर करीब 800 पुलिस व ट्रैफिक कर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, लाइफगार्ड (तैराक), एम्बुलेंस और हेल्थ टीमें भी स्टैंडबाय रहेंगी।

बीच फेस्टिवल में ऊंट व घोड़े की सवारी, जीप राइडिंग, पतंगबाजी, रस्साकशी, देसी एवं पारंपरिक खेलों के साथ-साथ फूड कोर्ट, क्राफ्ट स्टॉल, फोटो कॉर्नर और एंटरटेनमेंट ज़ोन सहित कुल 130 स्टॉल लगाए जाएंगे। पर्यटक समुद्र की लहरों के बीच घूमते हुए खाने-पीने और खरीदारी का आनंद ले सकेंगे।

फेस्टिवल में प्रतिदिन सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। फेस्टीवाल में 9 जनवरी को शाम 5.30 बजे से ओसमान मीर एवं आमिर मीर तथा 10 जनवरी को शाम 7.00 बजे भूमि त्रिवेदी एवं 11 जनवरी को शाम 7.00 बजे सातवाणी त्रिवेदी अपनी प्रस्तुति देंगे।

एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों से लेकर शॉपिंग और खान-पान पसंद करने वालों तक सभी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। फूड कोर्ट में नागली डिश, डांगी डिश, उंबाडियू, बाजरा सहित पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों के स्टॉल होंगे। बच्चों के लिए अलग से मनोरंजन ज़ोन और परिवार-दोस्तों के साथ यादें संजोने के लिए सेल्फी पॉइंट भी उपलब्ध रहेगा। सुवाली बीच फेस्टिवल-2026 में पर्यटकों को संस्कृति, संगीत, खेल और समुद्र के मनोरम वातावरण का एक साथ अनुभव करने का अवसर मिलेगा।