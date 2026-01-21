सूरत : शार्क टैंक इंडिया में चमके सूरत के सितारे, युवा एंटरप्रेन्योर्स ने साझा की सफलता की कहानियां

सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा मंगलवार, 20 जनवरी 2026 को सरसाना स्थित समहति में एक विशेष सेशन ‘शार्क टैंक: सूरत के सितारे’ का आयोजन किया गया।

इस सेशन में सूरत के उन युवा स्टार्टअप फाउंडर्स ने भाग लिया, जिन्होंने शार्क टैंक इंडिया जैसे प्रतिष्ठित नेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर शहर का नाम रोशन किया है।

कार्यक्रम की शुरुआत में चैंबर के ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि इन युवा एंटरप्रेन्योर्स ने अपने सपनों को साकार कर लोकल आइडियाज़ को नेशनल पहचान दिलाई है और वे सूरत के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

फास्ट फूड-वेजिटेरियन ब्रांड ZORKO के को-फाउंडर आनंद नाहर ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कोविड काल में वेसु से शुरू हुआ यह ब्रांड आज देश के 24 राज्यों के 175 शहरों में 400 से अधिक आउटलेट्स तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि स्केलेबल कंज्यूमर ब्रांड बनाने के लिए सही लोगों को हायर करना और मैनपावर व मशीनरी दोनों में निवेश करना बेहद ज़रूरी है।

सोलर स्टार्टअप Solnce Energy के फाउंडर यश तरवाड़ी, जो पेशे से केमिकल इंजीनियर हैं, ने कहा कि किसी भी स्टार्टअप के लिए स्केलेबिलिटी सबसे अहम फैक्टर है। उन्होंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और ब्रांड टाई-अप्स के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

एड-टेक स्टार्टअप Zebra Learn के फाउंडर अनुराग सुंदरका ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी पहली किताब की असफलता को सफलता में बदला। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी एजुकेशन में “विजुअल फर्स्ट” अप्रोच पर काम कर रही है और आने वाले समय में पढ़ाई को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए विजुअल-आधारित कंटेंट पर फोकस करेगी।

इस अवसर पर चैंबर ग्रुप के चेयरमैन कमलेश गजेरा ने नेशनल प्लेटफॉर्म पर सूरत के एंटरप्रेन्योर्स की बढ़ती पहचान पर एक प्रेजेंटेशन दिया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में इंटरैक्टिव पैनल डिस्कशन और प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया, जिसे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन राकेश दोशी ने मॉडरेट किया।

तीनों वक्ताओं ने अपने-अपने सफर की चुनौतियों और उनसे मिली सीख को साझा किया। पूरे कार्यक्रम का कुशल संचालन कमेटी मेंबर अशफाक कलकत्तावाला ने किया और अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस सेशन में चैंबर के सदस्य, युवा स्टार्टअप उद्यमी और एंटरप्रेन्योरशिप में रुचि रखने वाले बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।