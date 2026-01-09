सूरत : आयकर विभाग सूरत की वार्षिक खेल प्रतियोगिता से टीम भावना और स्वास्थ्य को बढ़ावा

मुख्य आयकर आयुक्त राजर्षि द्विवेदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आयकर विभाग, सूरत द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच टीम भावना, स्वास्थ्य और आपसी सौहार्द को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल की गई है। इसके तहत ‘इनकम टैक्स स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब’ के माध्यम से विभागीय स्तर पर वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

इस प्रतियोगिता के लिए सूरत चार्ज के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों से कुल छह टीमों का गठन किया गया है, जिनमें सभी स्तरों के अधिकारी एवं कर्मचारी भाग ले रहे हैं। प्रतिभागी बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, क्रिकेट, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल सहित विभिन्न इनडोर एवं आउटडोर खेलों में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले क्रमशः 17 और 18 जनवरी को आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं। मुख्य आयकर आयुक्त की इस अभिनव और प्रेरणादायी पहल से विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है।

यह आयोजन न केवल कार्यस्थल पर तनाव को कम करने और शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रहा है, बल्कि आपसी संवाद, समन्वय और टीमवर्क को भी मजबूत बना रहा है। ऐसे दूरदर्शी प्रयासों के माध्यम से आयकर विभाग, सूरत एक सशक्त, स्वस्थ और प्रेरित कार्य-संस्कृति के निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर है, जो प्रभावी और उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा की मजबूत आधारशिला है।