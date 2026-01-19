लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : इनर व्हील क्लब ऑफ़ सूरत सीफ़ेस ने स्मीमेर हॉस्पिटल को सोनोग्राफी मशीन दान की

रु. 18 लाख की मेगा परियोजना से ज़रूरतमंद मरीजों को मिलेगी सुलभ व गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधा

इनर व्हील क्लब ऑफ़ सूरत सीफ़ेस ने समाजसेवा की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए पहली बार एक ही मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्मीमेर हॉस्पिटल को आधुनिक सोनोग्राफी मशीन दान की। इस मशीन के माध्यम से अस्पताल में आने वाले ज़रूरतमंद मरीजों को निःशुल्क अथवा अत्यंत रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण डायग्नोस्टिक सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

यह दान कार्यक्रम रविवार, 19 जनवरी को सुबह 11 बजे स्मीमेर हॉस्पिटल परिसर में आयोजित किया गया। परियोजना की कुल लागत लगभग रु. 18 लाख रही। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्रीमती जयश्री अमीपारा थीं।

इस अवसर पर क्लब की प्रेसिडेंट नीलम चौधरी, सेक्रेटरी मीनू पोद्दार, प्रोजेक्ट हेड साधना साबू, पास्ट प्रेसिडेंट्स सविता आर्या, प्रतिभा अग्रवाल एवं अलका सिंगला, इनकमिंग प्रेसिडेंट आशा मित्तल, पीडीसी सुचिता पंडित, ट्रेज़रर सुनीता पोद्दार सहित सदस्य सुनीता सरावगी, मिली और कविता साराफ उपस्थित रहीं।

स्मीमेर हॉस्पिटल की ओर से सुपरिटेंडेंट, आरएमओ, नर्सिंग स्टाफ की प्रमुख तथा रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने क्लब की इस पहल का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि यह मशीन अस्पताल की जांच सुविधाओं को और सुदृढ़ करेगी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को विशेष लाभ पहुंचाएगी। इनर व्हील क्लब ऑफ़ सूरत सीफ़ेस की यह परियोजना समाज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती है।

