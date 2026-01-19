सूरत : आयकर विभाग, सूरत की वार्षिक खेल प्रतियोगिता का समापन, क्रिकेट फाइनल में सीसी कमांडर रही विजेता 

मुख्य आयकर आयुक्त राजर्षि द्विवेदी के नेतृत्व में आयकर विभाग, सूरत की खेल एवं मनोरंजन क्लब द्वारा आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत रविवार, 18 जनवरी 2026 को सी.बी. पटेल ग्राउंड, वेसू में क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। फाइनल मैच के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों में जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह देखने को मिला। 15-15 ओवर के इस रोमांचक फाइनल मुकाबले में टीम सीसी कमांडर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि टीम रेवेन्यू राइडर्स को उपविजेता घोषित किया गया।

गौरतलब है कि आयकर विभाग की यह वार्षिक खेल प्रतियोगिता 12 दिसंबर 2025 से आयोजित की जा रही थी, जिसमें शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल एवं क्रिकेट जैसी विभिन्न खेल स्पर्धाएँ शामिल रहीं। सभी खेलों के विजेताओं को मुख्य आयकर आयुक्त राजर्षि द्विवेदी एवं अन्य वरीय अधिकारियों द्वारा कप और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया।

पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मुख्य आयकर आयुक्त श्री द्विवेदी ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला और टीम भावना, अनुशासन एवं सकारात्मक सोच को जीवन में अपनाने का संदेश दिया।

कार्यक्रम के समापन पर आयकर विभाग खेल एवं मनोरंजन क्लब, सूरत द्वारा आयोजित प्रीतिभोज में आयकर विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने परिवारजनों के साथ शामिल हुए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। इस अवसर पर कुछ विशेष आमंत्रित अतिथि भी उपस्थित रहे। मुख्य आयकर आयुक्त की यह अभिनव एवं प्रेरणादायी पहल विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में आपसी समन्वय, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के संचार में अत्यंत सफल रही।