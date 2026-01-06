सूरत : लिंबायत जोन में जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित, एमएस पाइपलाइन बदलने का कार्य शुरू

सूरत नगर निगम नागरिकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में दक्षिण-पूर्व (लिंबायत) जोन क्षेत्र में लक्ष्मणनगर फाटक के पास रेलवे पुशिंग से गुजरने वाली 750 मिमी व्यास की एमएस (माइल्ड स्टील) पाइपलाइन में बार-बार लीकेज की समस्या सामने आने के कारण उसे बदलने और नई एमएस पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य 8 जनवरी 2026 से 22 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने इस दौरान जल आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

नगर निगम द्वारा जारी सूचना के अनुसार, टी.पी. स्कीम नंबर 40 (लिंबायत–डिंडोली) के अंतर्गत नीलगिरी सर्कल के आसपास का क्षेत्र, गोडादरा स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र, शांतिनगर, हरिदर्शन, मयूरनगर, श्रीनाथजी नगर, वृंदावन नगर, रुक्मिणी नगर सहित अन्य संबंधित सोसायटियों तथा टी.पी. स्कीम नंबर 41 (डिंडोली) में नवागाम पटेल फलियूं, उमियानगर-1 व 2, ईश्वरपुरा, गायत्रीनगर, शिवहीरा नगर, खोडियार नगर, सीताराम नगर, नंदनवन और नवागाम-डिंडोली मेन रोड के आसपास के क्षेत्रों में 8 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक कम प्रेशर से पानी की आपूर्ति की जाएगी।

इसके अलावा, लक्ष्मणनगर गेट के पास रेलवे पुशिंग कार्य के चलते डिंडोली वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के ESR SE-1 ओवरहेड टैंक की जल आपूर्ति के समय में भी अस्थायी बदलाव किया गया है। वर्तमान में शाम 5:30 बजे से रात 10 बजे तक दी जाने वाली सप्लाई को बदलकर दोपहर 12 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक किया जाएगा।

इस बदलाव से मानशी रेजीडेंसी, शिवनगर-2, जगदंबा, रामनगर, राधुकुल, श्रीहरि, अमिधारा, लक्ष्मीनारायण-2, मोदी स्टेट, मोर्या नगर, योगेश्वर पार्क, गांधीनगर, मणिनगर, गणेशनगर, ठाकुरनगर, चेतननगर तथा सी.आर. पाटिल रोड के आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित होगी। सूरत नगर निगम ने नागरिकों से असुविधा के लिए सहयोग की अपील करते हुए भरोसा दिलाया है कि कार्य पूर्ण होते ही क्षेत्र में जल आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सुचारु और मजबूत बनाया जाएगा।