सूरत : एडवांस्ड टेक्सटाइल मशीनरी की सबसे बड़ी प्रदर्शनी ‘CITME-2026’ 9 जनवरी से

सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) और सूरत एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में ‘सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एंड मशीनरी एक्सपो – CITME-2026’ का आयोजन 9 से 12 जनवरी 2026 तक सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। यह प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आमजन और उद्योग जगत के लिए खुली रहेगी।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने बताया कि सूरत को देश के प्रमुख टेक्सटाइल और डायमंड एमएसएमई हब के रूप में पहचान प्राप्त है। आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर में वैल्यू एडिशन और सूरत की टेक्सटाइल वैल्यू चेन को और मजबूत करने के उद्देश्य से चैंबर द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। CITME-2026 का मुख्य उद्देश्य एम्ब्रॉयडरी, डिजिटल प्रिंटिंग और वैल्यू एडिशन से बने सूरत के टेक्सटाइल फैब्रिक को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना है।

उन्होंने कहा कि एडवांस्ड एम्ब्रॉयडरी और डिजिटल प्रिंटिंग मशीनरी के माध्यम से सूरत के फैब्रिक को नई पहचान मिलेगी। वैल्यू एडिशन के जरिए उत्पादकों को बेहतर मार्जिन प्राप्त होगा, जिससे मैन्युफैक्चरर्स के साथ-साथ ट्रेडर्स को भी सीधा लाभ पहुंचेगा।

सूरत एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनोहर टेकचंदानी और जॉइंट सेक्रेटरी संजय झा ने कहा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर उद्योग से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाता रहा है। इसी उद्देश्य के तहत यह एग्ज़िबिशन आयोजित की जा रही है। इससे पहले आयोजित SITEM एग्ज़िबिशन (जनवरी-2024, मार्च-2023 और जनवरी-2020) को शानदार प्रतिसाद मिला था और इस बार भी सबसे अत्याधुनिक एम्ब्रॉयडरी मशीनरी प्रदर्शित की जाएगी।

चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने कहा कि प्रदर्शनी में लेटेस्ट और हाई-स्पीड एम्ब्रॉयडरी मशीनें प्रदर्शित होंगी, जिससे सूरत की गारमेंट इंडस्ट्री को नई दिशा और गति मिलेगी। यह प्लेटफॉर्म सूरत को भविष्य में एक मजबूत गारमेंट हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

चैंबर के पूर्व प्रेसिडेंट विजय मेवावाला ने कहा कि SITEM-2026 के आयोजन में सूरत एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन का सहयोग सराहनीय है। एम्ब्रॉयडरी मशीनरी सेक्टर से जुड़े लोगों का उत्साह सूरत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा।

चैंबर के ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला और ऑनरेरी ट्रेजरर सीए मितिश मोदी ने बताया कि प्रदर्शनी में आने वाले खरीदारों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी देखने, बायर्स और सेलर्स से सीधे मिलने तथा नेटवर्किंग के व्यापक अवसर मिलेंगे।

चैंबर के ऑल एग्ज़िबिशन्स चेयरमैन किरण ठुमर ने बताया कि यह प्रदर्शनी सरसाना के कायभ डोम में आयोजित होगी, जिसमें सूरत सहित अहमदाबाद, नई दिल्ली, पुणे, राजकोट, थाने और वलसाड के कुल 66 एग्ज़िबिटर्स भाग लेंगे। देशभर के विभिन्न टेक्सटाइल हब्स से खरीदारों के आने की संभावना है। अब तक करीब 12,000 खरीदारों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है और चार दिनों में 25,000 से अधिक विजिटर्स के पहुंचने की उम्मीद है।

प्रदर्शनी में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। यहां मशीनरी, मशीनरी पार्ट्स, धागे, यार्न, बीड्स सहित टेक्सटाइल से जुड़े विविध उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे, साथ ही मार्केट में ट्रेंड कर रहे नए डिज़ाइन भी देखने को मिलेंगे।

सूरत बन रहा हाई-स्पीड एम्ब्रॉयडरी मशीनों का नया हब

सूरत एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी संजय झा ने कहा कि सूरत को पहले से ही “मिनी चीन” के रूप में जाना जाता है और अब शहर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के मामले में एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। सूरत में तेजी से हाई-स्पीड एम्ब्रॉयडरी मशीनें स्थापित की जा रही हैं, जिससे गारमेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि पहले जहां एम्ब्रॉयडरी मशीनें 800 से 1000 आरपीएम की गति से काम करती थीं, वहीं अब नई तकनीक की मशीनें 1200–1400 आरपीएम से लेकर 1800 से 2000 आरपीएम तक की स्पीड पर काम कर रही हैं। इससे उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और समय की बचत के साथ गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है।

संजय झा ने यह भी बताया कि हैंड वर्क की तरह काम करने वाली आधुनिक मशीनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इन मशीनों के जरिए पारंपरिक कारीगरी जैसा फिनिश मिलने लगा है, जिससे डिजाइन और वैल्यू एडिशन में इजाफा हो रहा है। इसका सीधा लाभ सूरत के गारमेंटिंग सेक्टर को मिलेगा और शहर की पहचान एक आधुनिक टेक्सटाइल हब के रूप में और मजबूत होगी।