लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : नेशनल यूथ फेस्टिवल में गुजरात के युवाओं का दमदार प्रदर्शन, देशभर में बढ़ाया राज्य का गौरव

फोक डांस में पहला स्थान, अलग-अलग ट्रैक्स में 45 युवाओं ने पेश किए ‘डेवलप्ड इंडिया’ के इनोवेटिव आइडिया

On
सूरत : नेशनल यूथ फेस्टिवल में गुजरात के युवाओं का दमदार प्रदर्शन, देशभर में बढ़ाया राज्य का गौरव

सूरत। विकासशील भारत यंग लीडर्स डायलॉग–2026 के अंतर्गत 9 से 12 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित नेशनल यूथ फेस्टिवल में गुजरात के युवाओं ने विभिन्न ट्रैक्स में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया।

देशभर से बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी वाले इस फेस्टिवल में गुजरात के फोक डांस क्रिएशन ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा।

वहीं, गुजरात की अंजलाबेन ने डिज़ाइन फॉर इंडिया ट्रैक में नेशनल लेवल पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा, गुजरात टीम ने नव दृष्टि प्रोजेक्ट में पांचवां स्थान हासिल कर उल्लेखनीय सफलता दर्ज की।

फेस्टिवल के दौरान वापी की शुभ्रा चोबे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपनी प्रेजेंटेशन देने का अवसर मिला, जो गुजरात के लिए विशेष गर्व की बात रही। इसी तरह, यशवी परमार की बनाई गई पेंटिंग को टॉप-20 में जगह मिली, जिसे केंद्रीय मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे द्वारा सम्मानित किया गया।

गुजरात के पार्थ मोर्डिया को भी विभिन्न मंत्रियों के सामने प्रेजेंटेशन के लिए चुना गया। सूरत की मनाली मंगुकिया ने विमेन लीड डेवलपमेंट ट्रैक में अपने विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए यह संदेश दिया कि गुजरात के युवा ‘डेवलप्ड इंडिया’ के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

फेस्टिवल के दौरान केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल के दिल्ली स्थित आवास पर युवाओं के साथ चर्चा और लंच का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और  सी.आर. पाटिल ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया और ‘डेवलप्ड इंडिया’ के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

इसके अलावा, चेल्सिया भालानी ने डेक्लेमेशन ट्रैक में प्रभावशाली प्रस्तुति दी, जबकि सत्यराजसिंह जडेजा ने पोएट्री राइटिंग ट्रैक में गुजरात का प्रतिनिधित्व किया। अमरेली जिले की लोकगीत टीम द्वारा प्रस्तुत लोकगीतों को नेशनल स्टेज पर विशेष सराहना मिली। वहीं, तनशील ने पेंटिंग ट्रैक में भी सराहनीय प्रदर्शन किया।

कुल मिलाकर, गुजरात के 45 युवाओं ने 10 अलग-अलग ट्रैक्स में राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप्ड इंडिया के लिए अपने नए विचार और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। इन सभी डेलीगेट्स को गुजरात सरकार के यूथ सर्विसेज़ एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट द्वारा बधाई दी गई।

साथ ही, डेलीगेट टीम का नेतृत्व करने वाली डिस्ट्रिक्ट यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर हीरलबेन व्यास और प्रोविंशियल यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर्स सत्यजीत व्यास, निरतिबेन अंतानी, अमन कुरैशी, सौरभ राणा और जसवंतीबेन ने सभी युवाओं को शुभकामनाएं दीं।

नेशनल यूथ फेस्टिवल में इस शानदार प्रदर्शन के जरिए गुजरात के युवाओं ने अपने टैलेंट, संस्कृति और इनोवेटिव सोच की मजबूत छाप राष्ट्रीय मंच पर छोड़ी है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन के विरोध में 8 तालुका के किसानों का प्रदर्शन

सूरत : पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन के विरोध में 8 तालुका के किसानों का प्रदर्शन

सूरत : सूरत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ सख्त कार्रवाई

सूरत : सूरत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ सख्त कार्रवाई

सूरत : पीएम स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सूरत नगर निगम को राज्य स्तर पर दूसरा स्थान

सूरत : पीएम स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सूरत नगर निगम को राज्य स्तर पर दूसरा स्थान

सूरत : लिंबायत जोन में जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित, एमएस पाइपलाइन बदलने का कार्य शुरू

सूरत : लिंबायत जोन में जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित, एमएस पाइपलाइन बदलने का कार्य शुरू