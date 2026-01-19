लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : पीपा क्षत्रिय समाज मित्र मंडल सूरत की जनरल मीटिंग संपन्न

पीपाजी महाराज एवं हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियों पर चर्चा, नए सदस्यों का स्वागत

On
सूरत : पीपा क्षत्रिय समाज मित्र मंडल सूरत की जनरल मीटिंग संपन्न

सूरत। पीपा क्षत्रिय समाज मित्र मंडल, सूरत की जनरल मीटिंग रविवार को भटार चार रास्ता स्थित महाराजा एसी होटल में शाम 4 बजे आयोजित की गई। बैठक में आगामी अप्रैल माह में आयोजित होने वाले गुरुदेव संत श्री पीपाजी महाराज जयंती एवं हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

मीटिंग के दौरान समाज में नए जुड़े सदस्यों रामनिवास चौहान, कन्हैयालाल सोलंकी, जीतू सोलंकी, हेमराज राखेचा, दिनेश पंवार और विक्रम कच्छावा का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया।

संरक्षक ओमप्रकाश गोयल और अध्यक्ष ओमप्रकाश बडगुजर ने अपने संबोधन में समाज की एकता, शिक्षा के महत्व और समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठित होकर काम करने से ही समाज आगे बढ़ सकता है।

इस अवसर पर सरदार शहर सैनी समाज के अग्रणी सांवरमलजी सैनी तथा कोलायत से आए मदनजी दैय्या भी विशेष रूप से उपस्थित रहे और समाजजनों को मार्गदर्शन प्रदान किया।

मीटिंग में संरक्षक ओमप्रकाश गोयल, अध्यक्ष ओमप्रकाश बडगुजर, उपाध्यक्ष पाल चौहान, कोषाध्यक्ष श्याम चौहान, सेक्रेट्री बनवारी दैय्या सहित रामप्रकाश चौहान, जगदीश राखेचा, सचिन चौहान, के.बी. सोलंकी, गणेश बडगुजर, अंकित बडगुजर, स्वरूप चौहान, प्रेमरतन कच्छावा, शिव गोयल समेत बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित रहे।

बैठक के पश्चात समिति की ओर से अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। अंत में कोषाध्यक्ष श्याम चौहान ने सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : आयकर विभाग सूरत की वार्षिक खेल प्रतियोगिता से टीम भावना और स्वास्थ्य को बढ़ावा

सूरत : आयकर विभाग सूरत की वार्षिक खेल प्रतियोगिता से टीम भावना और स्वास्थ्य को बढ़ावा

सूरत : सूरत में चलती सिटी बस में आग की घटना पर प्रशासन सख्त

सूरत : सूरत में चलती सिटी बस में आग की घटना पर प्रशासन सख्त

सूरत : सचिन इलाके में 14 निःशुल्क योग क्लास की भव्य शुरुआत

सूरत : सचिन इलाके में 14 निःशुल्क योग क्लास की भव्य शुरुआत

सूरत : अडाजन रिवरफ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव-2026, 21 देशों के पतंगबाजों ने सजाया सूरत का आसमान

सूरत : अडाजन रिवरफ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव-2026, 21 देशों के पतंगबाजों ने सजाया सूरत का आसमान