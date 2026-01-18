लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : श्री माहेश्वरी भवन समिति के पदाधिकारियों का सत्र 2026–2028 के लिए निर्विरोध निर्वाचन संपन्न

नरेंद्र साबू अध्यक्ष, हरिशंकर तोसनीवाल सचिव सहित पूरी कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन

सूरत स्थित श्री माहेश्वरी भवन समिति के आगामी कार्यकाल 2026–2028 के लिए पदाधिकारियों की निर्वाचन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। समिति के सभी पदाधिकारियों का चयन निर्विरोध किया गया, जिससे समाज में एकता और समन्वय का सकारात्मक संदेश गया।

निर्वाचन अधिकारी शंकरलाल सोमानी द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2026 को नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को विधिवत रूप से कार्यभार सौंपा गया। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ सदस्य एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे। नव-निर्वाचित पदाधिकारी इस प्रकार हैं। नरेन्द्र साबू (अध्यक्ष),  एल.डी. सरडा (उपाध्यक्ष), हरिशंकर तोसनीवाल (सचिव), कृष्णकांत भट्टड़ (संयुक्त सचिव), अतुल मंत्री (कोषाध्यक्ष) एवं हेमंत काबरा (संयुक्त कोषाध्यक्ष) का समावेश है। यह कार्यकारिणी तीन वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित हुई है।

जानकारी के अनुसार, 14 दिसंबर 2025 से निर्वाचन अधिकारी के रूप में शंकरलाल  सोमानी की नियुक्ति की गई थी। उनके मार्गदर्शन में 28 दिसंबर तक गवर्निंग बॉडी के 55 सदस्यों का गठन किया गया। वहीं, 17 जनवरी को आयोजित बैठक में 7 सदस्यों की मैनेजिंग कमेटी का भी गठन किया गया।

समिति के सदस्यों ने नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि नई टीम श्री माहेश्वरी भवन के विकास, सुव्यवस्था और समाजहित में निरंतर सक्रिय भूमिका निभाएगी।

Tags: Surat

