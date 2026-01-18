सूरत : ‘कैच द रेन’ अभियान से नवसारी देश का रोल मॉडल बना – केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल

सूरत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं नवसारी लोकसभा सांसद सी.आर. पाटिल की उपस्थिति में सूरत में नवसारी जिले के सरपंचों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए ‘संवाद साथे संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जल संरक्षण, स्वच्छता और जनसेवा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि पानी बचाने और जनसेवा के अभिनव प्रोजेक्ट्स की वजह से नवसारी जिला आज पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन गया है। उन्होंने बताया कि बड़े स्तर पर किए गए वोटर लिस्ट सुधार से पारदर्शिता आई है और डुप्लीकेशन खत्म हुआ है। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी युवाओं से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की अपील की।

उन्होंने गर्व के साथ कहा कि आदर्श गांव की सोच को साकार कर नवसारी देश का पहला ‘स्मोक-फ्री जिला’ बना है। सुकन्या समृद्धि योजना में भी नवसारी जिले का प्रदर्शन देश में उत्कृष्ट रहा है। मंत्री ने बताया कि देशभर में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनने से स्वच्छता स्तर में ऐतिहासिक सुधार हुआ है और WHO की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों में स्वच्छता और साफ पानी के कारण तीन लाख से अधिक बच्चों की जान बची है।

सी.आर. पाटिल ने कहा कि MGNREGA को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर इसे जल संरक्षण से जोड़ा गया है। अब इस योजना के 65 प्रतिशत फंड का उपयोग जल संरक्षण कार्यों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ‘नल से जल’ योजना के तहत करोड़ों लोगों को स्वच्छ पेयजल मिला है और देशभर में 15 लाख महिलाओं को जल गुणवत्ता जांच का प्रशिक्षण देकर ‘जलदूत’ बनाया गया है।

उन्होंने ‘कैच द रेन – व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स’ अभियान को गति देने पर ज़ोर देते हुए सरपंचों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि गांव और शहर स्तर पर वर्षा जल संचयन के नए प्रोजेक्ट्स में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए। साथ ही गांवों के बीच स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित करने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी मुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छाशक्ति के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर नागरिक के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि नवसारी लोकसभा क्षेत्र में आदर्श ग्राम और जल संरक्षण के क्षेत्र में जो काम हुआ है, वह पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है। अंत्योदय के मंत्र के साथ सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है।

इस अवसर पर मेयर दक्षेशभाई मावाणी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के मार्गदर्शन में ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत नवसारी में एक ही दिन में 1100 जल संरचनाएं बनाकर बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया। उन्होंने बताया कि सूरत शहर ने एक साथ 17 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर पूरे देश में पहचान बनाई है। जनता की भागीदारी से अब तक 32 लाख रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा चुके हैं।

कार्यक्रम के दौरान ‘कैच द रेन’ अभियान पर आधारित एक वीडियो फिल्म भी दिखाई गई। विभिन्न गांवों के सरपंचों ने अपने-अपने क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की जानकारी साझा की।

इस मौके पर विधायक संदीपभाई देसाई, मनुभाई पटेल, संगीताबेन पाटिल, स्थायी समिति अध्यक्ष राजनभाई पटेल, शहर संगठन अध्यक्ष परेशभाई पटेल, पूर्व महापौर निरंजनभाई झांझमेरा, पूर्व नगरसेवक छोटूभाई पाटिल, नगरसेवक, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।