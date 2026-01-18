लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : श्री विश्वकर्मा मंदिर में भव्य भजन संध्या का आयोजन

सुथार समाज की भजन संध्या में श्रवण धामू और कोजाराम राव की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध

सूरत। दिनांक 17-01-2026, शनिवार रात्रि को श्री राजस्थान विश्वकर्मा मण्डल (सुथार समाज) के भटार स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर सत्संग भवन में श्री विश्वकर्मा जागरण समिति द्वारा “एक शाम श्री विश्वकर्मा भगवान के नाम” भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया।

 इस धार्मिक आयोजन में मुख्य कलाकार के रूप में प्रसिद्ध भजन गायक, मंच संचालक, कवि एवं लेखक श्री श्रवण धामू ने अपनी मधुर वाणी से भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। उनके साथ राजस्थान की पौराणिक कथाओं एवं भजनों के कलाकार श्री कोजाराम जी राव ने भी भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया।

कार्यक्रम के दौरान श्री विश्वकर्मा जागरण समिति के सदस्यों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन हिमेश आसदेव एवं माणक लाल बरड़वा द्वारा किया गया।

 इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष श्री मोहनराम सहित गणपत राम, करण, प्रेमाराम, छगन, कमलेश, खानुराम, मुन्नाराम, देवाराम, लुंबाराम सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम भक्ति, श्रद्धा और सामाजिक एकता के भाव के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

