घरेलू सर्राफा बाजार में तेजी का रुख, सोने ने फिर बनाया मजबूती का नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 18 जनवरी (वेब वार्ता)। घरेलू सर्राफा बाजार में आज तेजी का रुख नजर आ रहा है। सोने ने आज एक बार फिर ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये चमकीली धातु आज 360 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 390 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगी हो गई है।

इसी तरह चांदी ने भी एक दिन की गिरावट के बाद आज एक बार फिर मजबूती दिखाई है। दिल्ली सर्राफा बाजार में इस चमकीली धातु ने आज 3,100 रुपये प्रति किलोग्राम की छलांग लगाई है।

कीमत में आज आए इस उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,43,780 रुपये से लेकर 1,43,930 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,31,800 रुपये से लेकर 1,31,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है।

दूसरी ओर, चांदी की कीमत में भी तेजी आने के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में आज ये चमकीली धातु 2,95,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर बिक रही है।

साप्ताहिक आधार पर देखें तो पिछले सप्ताह के कारोबार में 24 कैरेट सोने की कीमत में 3,320 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की तेजी आई है। इसी तरह 22 कैरेट सोना साप्ताहिक आधार पर 3,050 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,603.51 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंचा हुआ है। चांदी के भाव में भी पिछले सप्ताह की कारोबार में 35 हजार रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी आई है। लंदन सिल्वर मार्केट में चांदी का हाजिर भाव 93.92 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक पहुंचने के बाद फिलहाल 90.33

डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,43,930 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,950 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,43,780 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,43,830 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,850 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,43,780 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,31,800 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,43,780 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,830 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,31,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर

बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,43,930 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,31,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,830 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,31,850 रुपये प्रति10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,43,930 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोने के भाव में तेजी आई है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,43,780 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,31,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।