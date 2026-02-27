लोकतेज WhatsApp channel
कारोबार

युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रही इलेक्ट्रिक बाइक्स

नई दिल्ली, 27 फरवरी (वेब वार्ता)। पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतें और पर्यावरण को लेकर जागरूकता युवाओं को तेजी से इलेक्ट्रिक बाइक्स की ओर खींच रही है।

आधुनिक ई-बाइक्स आकर्षक डिजाइन, प्रभावशाली परफॉर्मेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं, जो रोज़ाना कॉलेज और सिटी राइड के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं।

एडीएमएस डीबी जैसे मॉडल रेंज और स्पीड के दमदार कॉम्बिनेशन के लिए जाने जाते हैं। करीब 95 किमी/घंटा की टॉप स्पीड और लंबी रेंज इसे डेली यूज़ के लिए उपयुक्त बनाती है।

टीएफटी डिस्प्ले, नेविगेशन, कॉल-अलर्ट, रिवर्स मोड और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स इसे छात्रों के लिए सुविधाजनक विकल्प बनाते हैं। ओला इलेक्ट्रिक रोडस्टेर एक्स प्लस अपने फ्यूचरिस्टिक और स्पोर्टी डिजाइन की वजह से युवाओं के बीच खास आकर्षण रखता है।

मल्टीपल राइड मोड, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, एलईडी लाइटिंग और ऐप कनेक्टिविटी इसे हाई-टेक अनुभव पसंद करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। ओकिनावा आईप्राइज प्लस हल्के वजन और आरामदायक राइड के चलते शहर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त मानी जाती है।

डिजिटल कंसोल, जियो-फेंसिंग, एंटी-थेफ्ट अलर्ट जैसे फीचर्स इसे सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। अथेर इनर्जी रिज्टा स्टाइलिश डिजाइन, मल्टीपल मोड, स्मार्ट सॉफ्टवेयर और अच्छी रेंज के साथ पहली बार ई-बाइक लेने वाले छात्रों के लिए एक संतुलित विकल्प है।

वहीं होंडा पीसीएक्स इलेक्ट्रिक प्रीमियम कम्फर्ट और ब्रांड भरोसे के साथ साइलेंट और स्मूद राइड प्रदान करती है। नई पीढ़ी के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स सिर्फ पेट्रोल बचाने का विकल्प नहीं, बल्कि स्मार्ट लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी का प्रतीक बन चुकी हैं।

