वैलेंटाइंस डे पर सोने की कीमतों में भारी गिरावट, चांदी भी सस्ती, जानें ताजा भाव

नई दिल्ली, 14 फरवरी (वेब वार्ता)। वैलेंटाइंस डे पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,55,920 है। वैश्विक तनाव कम होने से मांग में नरमी देखी गई है और भाव नीचे गिरे हैं।

वैलेंटाइंस डे के खास मौके पर भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव में कमी आने के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग काफी नरम पड़ी है।

इस बदलाव का सीधा असर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भावों पर पड़ा है। बाजार के जानकार अब अमेरिका के खुदरा महंगाई आंकड़ों पर नजर गड़ाए हुए हैं जिससे भविष्य की दिशा तय होगी।

वैश्विक बाजार का प्रभाव वैश्विक बाजार में हाजिर सोने की कीमत वर्तमान में 4,968.40 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर दर्ज की गई है। अमेरिका-ईरान और रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में मामूली शांति आने से निवेशकों का रुख थोड़ा बदला है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुरक्षित संपत्ति मानी जाने वाली पीली धातु की चमक आज कुछ फीकी पड़ी है।

राजधानी दिल्ली का हाल

राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर 1,55,920 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं आभूषण बनाने के काम आने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत आज 1,42,940 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी सोने के दाम दिल्ली के समान ही ऊंचे स्तरों पर बने हुए हैं।

महानगरों में सोने की दरें

मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में 24 कैरेट सोने का ताजा भाव 1,55,770 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इन शहरों में 22 कैरेट सोने की खरीदारी करने वालों को आज 1,42,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से भुगतान करना होगा। पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी सोने की कीमतें बिल्कुल मुंबई के बराबर ही दर्ज की गई हैं जो बाजार की समानता दर्शाती हैं।

अहमदाबाद और मध्य भारत

अहमदाबाद और भोपाल के बाजारों में आज 24 कैरेट सोने की दर 1,55,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बनी हुई है। इन क्षेत्रों में 22 कैरेट सोने का भाव 1,42,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है जो कल से कम है। कीमतों में आई इस मामूली राहत ने शादियों के सीजन और त्यौहारों की खरीदारी करने वालों को काफी आकर्षित किया है।

चांदी की कीमतों में गिरावट

सोने की तरह ही चांदी की कीमतों में भी 14 फरवरी की सुबह एक महत्वपूर्ण गिरावट देखने को मिल रही है। वर्तमान में भारतीय बाजार में चांदी की कीमत गिरकर 279900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 77.30 डॉलर प्रति औंस पर चल रहा है जो वैश्विक कमजोरी का संकेत है।

बाजार का पिछला रुख एक दिन पहले ही दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की कीमत में 13,500 रुपये की भारी गिरावट देखी गई थी। जनवरी महीने में चांदी के दाम ने 4 लाख रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया था जो अब काफी कम है। निवेशक अब आने वाले समय में महंगाई के आंकड़ों और वैश्विक शांति वार्ताओं पर अपनी गहरी नजरें जमाए हुए हैं।

भविष्य का अनुमान

विशेषज्ञों का मानना है कि खुदरा महंगाई के आंकड़े सोने की कीमतों को भविष्य में फिर से ऊपर ले जा सकते हैं। फिलहाल भू-राजनीतिक मोर्चे पर मिल रही राहत ने भारतीय उपभोक्ताओं को खरीदारी का एक बहुत अच्छा मौका दिया है। बाजार में आई इस गिरावट के बाद सर्राफा दुकानों पर ग्राहकों की चहल-पहल और मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।