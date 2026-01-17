सूरत : आईएसपीएल सीज़न 3: अभिषेक डालहोर के पाँच विकेट का दम पर माजी मुंबई की 27 रन की जीत

लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए डबल-हेडर में माजी मुंबई और टाइगर्स ऑफ़ कोलकाता ने पूरी तरह दबदबा बनाते हुए इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) सीज़न 3 में शानदार जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियन माजी मुंबई ने अहमदाबाद लायंस को 27 रन से हराया, जबकि टाइगर्स ऑफ़ कोलकाता ने श्रीनगर के वीर को 84 रन के बड़े अंतर से शिकस्त दी। माजी मुंबई ने अहमदाबाद लायंस को हराया

टीम के सह-मालिक अमिताभ बच्चन और माझी मुंबई से सपोर्टर के रूप में उनके सिनेस्टार पुत्र अभिषेक बच्चन की मौजूदगी में माजी मुंबई के ऑलराउंडर अभिषेक कुमार डालहोर ने मैच जिताऊ गेंदबाज़ी करते हुए अहमदाबाद लायंस की रनचेज़ को तहस-नहस कर दिया। डालहोर ने शानदार पाँच विकेट चटकाए।

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए माजी मुंबई ने 10 ओवर में 5 विकेट पर 90 रन बनाए। पारी की कमान दर्शन बांडेकर ने संभाली, जिन्होंने 14 गेंदों में आक्रामक 28 रन बनाए (स्ट्राइक रेट 200)। उन्हें अभिषेक कुमार डालहोर (नाबाद 14 रन, 9 गेंद) और थॉमस डायस (10 रन) का अच्छा साथ मिला।

अहमदाबाद लायंस की ओर से माजिद यूसुफ़ शेख ने कसी हुई गेंदबाज़ी करते हुए अपने एकमात्र ओवर में 1/2 के आंकड़े दर्ज किए, जबकि जिग्नेश पटेल और प्रथमेश ठाकरे को एक-एक विकेट मिला।

91 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अहमदाबाद लायंस की बल्लेबाज़ी दबाव में बिखर गई। अभिषेक कुमार डालहोर ने कहर बरपाते हुए 2 ओवर में मात्र 3 रन देकर 5 विकेट झटके (इकॉनमी 1.50)। उनकी इस घातक स्पेल ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया और अहमदाबाद की टीम 10 ओवर में 9 विकेट पर 63 रन ही बना सकी। अहमदाबाद की ओर से सिकंदरभाई भट्टी ने सबसे ज़्यादा 21 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें दो छक्के शामिल थे।

प्रदीप पाटिल ने 15 रन का योगदान दिया, जबकि कप्तान विजय पावले ने भी शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 3/13 के आंकड़े दर्ज किए। टाइगर्स ऑफ़ कोलकाता की रिकॉर्ड जीत इससे पहले, दिन के पहले मुकाबले में टाइगर्स ऑफ़ कोलकाता ने लीग मैच में श्रीनगर के वीर को 84 रन के बड़े अंतर से हराकर दमदार प्रदर्शन किया। सैफ अली के विस्फोटक अर्धशतक और गेंदबाज़ों के अनुशासित प्रदर्शन ने मैच पूरी तरह टाइगर्स के पक्ष में कर दिया।पहले बल्लेबाज़ी करते हुए टाइगर्स ऑफ़ कोलकाता ने 10 ओवर में 4 विकेट पर 136 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

ओपनर सैफ अली ने 33 गेंदों में तेज़ तर्रार 58 रन बनाए। उन्हें सरोज परमानिक का बेहतरीन साथ मिला, जिन्होंने महज़ 15 गेंदों में 34 रन ठोके। श्रीनगर की ओर से साहिश म्हात्रे सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 11 रन देकर 2 विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीनगर के वीर की टीम कभी लय में नहीं दिखी और 10 ओवर में 7 विकेट पर सिर्फ़ 52 रन ही बना सकी। टाइगर्स के लिए विवेक मोहनन ने शानदार विकेट-मेडन ओवर फेंकते हुए 1 ओवर में 1 रन देकर 1 विकेट लिया। अंकित यादव ने भी एक ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि रजत मुंधे ने 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। श्रीनगर की ओर से आर्यन नाइक (12 गेंदों में 14 रन) और हर्ष अडसुल (नाबाद 16 रन, 13 गेंद) ही कुछ संघर्ष दिखा सके।