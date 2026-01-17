सूरत : डॉ. प्रफुल्ल शिरोया एवं पूर्व महापौर अश्मिता शिरोया के मार्गदर्शन में ग्रीन पार्क युवक मंडल का सराहनीय मानवीय प्रयास

उत्तरायण एवं मकर संक्रांति के पावन पर्व के अवसर पर ग्रीन पार्क ग्रुप तथा डॉ. प्रफुल्ल शिरोया एवं अश्मिता शिरोया के सहयोग से 31 गंगा स्वरूप बहनों को उपयोगी अन्नदान स्वरूप अनाज किट का वितरण किया गया। यह सेवा कार्य ग्रीन पार्क ग्रुप, मोटा वराछा, सूरत द्वारा हर वर्ष की परंपरा के अनुरूप संपन्न हुआ।

ग्रीन पार्क ग्रुप द्वारा प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन ग्रुप के सदस्यों और सहयोगियों के आर्थिक सहयोग से गंगा स्वरूप बहनों के लिए अन्नदान किया जाता है, जिससे लगभग 151 जरूरतमंद बहनों को लाभ मिलता है। इस सेवा कार्य का नेतृत्व डॉ. प्रफुल्लभाई शिरोया (होम गार्ड कमांडेंट, सूरत) एवं पूर्व महापौर अश्मीता शिरोया ने किया।

इस मानवीय सेवा अभियान में सुदामा ट्रस्ट के जयेशभाई देसाई (केरिया चाड) सहित अनिलभाई मोवलिया, दीपकभाई मांगुकिया (भीगराड), जगदीशभाई जोगाणी (वीरपुर), जयसुखभाई डभोया (दामनगर), दिनेशभाई जोगाणी (वीरपुर), डॉ. केशुभाई सवाणी, जिग्नेशभाई परसाणा (चरखडिया), सुनीलभाई रादडिया (हिपावडली), दिलीपभाई हिरपरा, अश्विनभाई डभोया, राजेशभाई पटेल, अश्विनभाई वघासिया, भरतभाई देसाई (शीतल), हिरनभाई मांगुकिया, भरतभाई कोलडिया, चुनीलाल मालणका, दीपकभाई कोटडिया, चेतनभाई ठुम्मर, गोपालभाई कानाणी, सुमनभाई गढ़िया सहित अनेक युवा सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। उल्लेखनीय है कि परिवार के साथ पर्व मनाते हुए भी इन सदस्यों ने निःस्वार्थ भाव से सेवा कार्य में श्रमदान किया।

मकर संक्रांति के अवसर पर ग्रीन पार्क युवक मंडल द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ‘फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी’ की भावना के साथ ग्रीन पार्क सोसायटी के समक्ष दान संग्रह का अनोखा प्रयास किया गया, ताकि अधिक से अधिक गंगा स्वरूप बहनों की सहायता की जा सके। मंडल ने समाज के सभी वर्गों से इस पुण्य कार्य में सहयोग का आह्वान किया।

उल्लेखनीय है कि ग्रीन पार्क युवक मंडल द्वारा समय-समय पर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कर समाजसेवा के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाया जाता है।