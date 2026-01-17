सूरत : नशा और शराब मुक्त गुजरात के संकल्प के साथ NSUI–यूथ कांग्रेस की सूरत में जागरूकता रैली

सूरत। गुजरात प्रदेश NSUI और यूथ कांग्रेस ने युवाओं में बढ़ती नशे की लत के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सूरत में एक विशेष अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत युवाओं को ड्रग्स और शराब से दूर रखकर एक हेल्दी, ताकतवर और प्रगतिशील समाज के निर्माण का संदेश दिया गया।

अभियान के अंतर्गत वनिता विश्राम ग्राउंड से एक बड़ी जागरूकता रैली निकाली गई, जो “अगली पीढ़ी के लिए नशा और शराब मुक्त गुजरात” तथा “हेल्दी, पावरफुल और प्रोग्रेसिव समाज” के नारों के साथ आगे बढ़ी। रैली का समापन सूरत पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर हुआ, जहां प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर को एक आवेदन सौंपकर नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

इस अवसर पर खेडब्रह्मा विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. तुषारभाई चौधरी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉ. इंद्रविजयसिंह गोहिल, साउथ गुजरात कांग्रेस इंचार्ज श्रीनिवासन, गुजरात प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट डॉ. प्रवीण सिंह वनोल, गुजरात NSUI प्रेसिडेंट नरेंद्र सोलंकी तथा कदीरभाई पीरज़ादा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में गुजरात प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दर्शनभाई नायक, सूरत सिटी यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मेहुलभाई रायका, सूरत सिटी NSUI प्रेसिडेंट मजीद पटेल, यूथ कांग्रेस के पूर्व नेशनल मिनिस्टर प्रदीपभाई सिंघव और सिटी प्राइमरी एजुकेशन कमिटी के पूर्व मेंबर सुरेशभाई सुहागिया सहित सूरत शहर और जिले से बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस, NSUI और कांग्रेस विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए।

नेताओं ने कहा कि आज का युवा ऊर्जा और संभावनाओं से भरा है, लेकिन नशे जैसी बुराइयां उसे गलत दिशा में ले जा रही हैं। ऐसे में समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है कि युवाओं को नशे की बेड़ियों से मुक्त कर एक सुरक्षित और सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर किया जाए। NSUI और यूथ कांग्रेस ने नशा और शराब मुक्त गुजरात के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया।