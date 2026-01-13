सूरत से स्पेशल ट्रेन द्वारा सम्मेद शिखरजी महातीर्थ यात्रा रवाना

सूरत से मदारिया साजनान संघ, सूरत एवं श्री मेवाड़ जैन साजनान तीर्थयात्रा संघ के संयुक्त तत्वावधान में सम्मेद शिखरजी महातीर्थ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को उधना रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर–1 से स्पेशल ट्रेन द्वारा यात्रा को रवाना किया गया।

शहर भाजपा अध्यक्ष परेश पटेल, किशोर बिंदल, छोटू पाटिल सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस विशेष तीर्थयात्रा में सूरत से कुल 1072 श्रद्धालु यात्रियों ने भाग लिया।

उल्लेखनीय है कि श्री सम्मेद शिखरजी जैन धर्म का अत्यंत पवित्र एवं सर्वोपरि तीर्थ स्थल माना जाता है। यह तीर्थयात्रा 13 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है, जिसके अंतर्गत यात्री अयोध्या, बनारस, राजगृह, पावापुरी, कुंडलपुर, गुणीयाजी, लच्छवाड़, ऋजुबालिका एवं सम्मेद शिखरजी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेंगे। संघ द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए आवास, भोजन एवं चिकित्सा सेवाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। यात्रा के दौरान अनुशासन, सेवा और भक्ति का विशेष ध्यान रखा गया है।

इस अवसर पर प्रकाश पोरवाल, पवन दक, मुकेश बाबेल, रमेश मेहता, कैलाश मेहता, भीकम चावत, राजमल काल्या, विनोद भटेवरा, प्रकाश दक, अशोक पोखरणा, कैलाश मांडोत, सुरेश भंडारी, दिनेश मांडोत, भीकम दक (कमेटी सदस्य) सहित सूरत जैन समाज के अग्रणी विकास जैन (वीर-सा), अरुण मेहता, विनोद बोथरा एवं अन्य अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।