अहमदाबाद

अहमदाबाद : वेस्ट कोस्ट किआ ने अहमदाबाद में नई किआ सेल्टोस लॉन्च की

अब ग्राहक अंबावाड़ी, नरोडा, मोटेरा और सोलह के साथ-साथ गांधीनगर और हिमतनगर में स्थित वेस्ट कोस्ट किआ शोरूम्स पर अपडेटेड सेल्टोस का अनुभव कर सकेंगे

 वेस्ट कोस्ट किआ ने अपने अहमदाबाद शोरूम में नई किआ सेल्टोस को लॉन्च किया। यह लॉन्च ग्राहकों को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया था, जहाँ लॉन्च इवेंट के दौरान मेहमानों को नई सेल्टोस को नज़दीक से देखने और कार से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। वेस्ट कोस्ट किआ की टीम ने कार की विशेषताओं और खूबियों को सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया।  यह नया मॉडल अपने डिज़ाइन और फीचर्स के मामले में पहले से कहीं अधिक उन्नत रूप में सामने आया है, जो किआ सेल्टोस की लोकप्रियता को और आगे बढ़ाता है। 

अब ग्राहक अंबावाड़ी, नरोडा, मोटेरा और सोलह के साथ-साथ गांधीनगर और हिमतनगर में स्थित वेस्ट कोस्ट किआ शोरूम्स पर अपडेटेड सेल्टोस का अनुभव कर सकेंगे। डिज़ाइन के लिहाज़ से, नई सेल्टोस पहले की तुलना में अधिक आधुनिक और आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देती है। कार के अंदर बैठते ही किए गए बदलाव तुरंत ध्यान आकर्षित करते हैं। केबिन अब अधिक साफ-सुथरा, आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत महसूस होता है, जिसमें बड़ा डिजिटल डिस्प्ले, बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम और अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएँ शामिल हैं। किआ ने इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों की विस्तृत रेंज को बरकरार रखा है, जो इस कार को रोज़मर्रा की शहरी ड्राइव और लंबी हाईवे यात्राओं दोनों के लिए उपयुक्त बनाती है।

वेस्ट कोस्ट किआ अहमदाबाद में ग्राहकों को एक सरल और भरोसेमंद खरीद अनुभव प्रदान करने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है। नई सेल्टोस की उपलब्धता के साथ, डीलरशिप को मौजूदा किआ ग्राहकों के साथ-साथ पहली बार एसयूवी खरीदने वालों से भी मजबूत प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। वेस्ट कोस्ट किआ शोरूम्स में नई किआ सेल्टोस की टेस्ट ड्राइव और बुकिंग शुरू हो चुकी है।

