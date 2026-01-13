सूरत : भारत विकास परिषद, सूरत मेन शाखा ने मनाया स्वामी विवेकानंद जयंती–युवा दिवस का तीन दिवसीय महोत्सव

भारत विकास परिषद, सूरत मेन शाखा की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती–युवा दिवस के अवसर पर तीन दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के तहत शहर के विभिन्न विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

महोत्सव के पहले दिन शनिवार को नोबल पब्लिक स्कूल, आई माता रोड, पर्वत पाटिया में कार्यक्रम आयोजित हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद ‘वंदे मातरम’ का सामूहिक गायन हुआ। तीनों दिनों के मुख्य वक्ता सीए विजय अजमेरा रहे। उन्होंने विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद दिनेश पुरोहित उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने आदर्श किसी फिल्मी कलाकार को नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों को बनाएं।

रविवार को पीपलोद स्थित लेकव्यू उद्यान के सीनियर सिटीजन क्लब में स्वामी विवेकानंद के विचारों पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। वहीं, महोत्सव के अंतिम दिन सोमवार को पारले पॉइंट स्थित एक्सपेरिमेंटल विद्यालय में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद व्रजेश उनडकट उपस्थित रहे।

इस अवसर पर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष भावेश ओझा ने परिषद की सेवाकीय, संस्कारित एवं पर्यावरणीय गतिविधियों की जानकारी देते हुए समाज के सर्वांगीण विकास में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।