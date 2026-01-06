सूरत : खेल महाकुंभ-2025 के तहत स्टेट लेवल ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ-2025 के अंतर्गत स्टेट लेवल ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शुभारंभ सूरत के इनडोर स्टेडियम में किया गया। इस रोमांचक दो दिवसीय प्रतियोगिता में पूरे गुजरात से जिला स्तर पर विजेता रहे 600 से अधिक खिलाड़ी अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।

सूरत के सीनियर कोच कनुभाई ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में तीन आयु वर्ग—अंडर-14, अंडर-17 और ओपन एज कैटेगरी—के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगियों के लिए कुल 15 अलग-अलग वेट कैटेगरी निर्धारित की गई हैं, जिनमें प्रदेश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी पदक जीतने के लिए स्वस्थ और प्रतिस्पर्धात्मक मुकाबले कर रहे हैं।

6 और 7 जनवरी को आयोजित इस दो दिवसीय प्रतियोगिता के विजेताओं को समापन समारोह में मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। वहीं, पुरस्कार राशि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से खिलाड़ियों के खातों में जमा कराई जाएगी।