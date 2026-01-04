लोकतेज WhatsApp channel
राजकोट : कोटडासांगानी में 3.61 करोड़ की लागत से बने रेफरल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन

सांसद परसोत्तमभाई रूपाला बोले—आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम, स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल

गुजरात सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नागरिकों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राजकोट जिले के कोटडासांगानी में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नवनिर्मित रेफरल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन सांसद परसोत्तमभाई रूपाला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रवीणाबेन रंगानी और विधायक श्रीमती भानुबेन बाबरिया विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद परसोत्तमभाई रूपाला ने कहा कि गुजरात सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक तालुका मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध हो, ताकि आम नागरिकों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई, जिसने सड़क दुर्घटनाओं और हृदयाघात जैसी आपात स्थितियों में अनगिनत लोगों की जान बचाई है। साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता के परिणामस्वरूप देशवासियों को आयुष्मान कार्ड जैसी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मिली है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रवीणाबेन रंगानी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी ने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक की चिंता करते हुए जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात राज्य विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। वहीं विधायक श्रीमती भानुबेन बाबरिया ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर संतोष व्यक्त किया और अधिक से अधिक लोगों से आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की।

इस अवसर पर अतिथियों द्वारा रिबन काटकर एवं शिलापट्ट का अनावरण कर रेफरल अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया गया। साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि कोटडासांगानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर 3.61 करोड़ रुपये की लागत से इस रेफरल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया है।

इस स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड का पुरुष एवं महिला वार्ड, लेबोरेटरी, एक्स-रे विभाग, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी विभाग, लेबर रूम, सोनोग्राफी कक्ष, एएनसी रूम, टीबी विभाग, ड्रेसिंग रूम तथा जनरल ओपीडी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को यहां निःशुल्क आवास, भोजन एवं घर तक पहुंचने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से की गई, जिसके बाद अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। क्वालिटी मैनेजिंग डायरेक्टर पी. के. सिंह ने मौखिक स्वागत भाषण दिया, लीडिंग किशोर सिंह जडेजा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया तथा सीआरसी को-ऑर्डिनेटर सुरेशभाई आंबलिया ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर हेल्थ कमिटी की चेयरमैन श्रीमती लीलावंतीबेन ठुमर, मार्केट यार्ड के चेयरमैन एन. डी. जडेजा, पूर्व विधायक लाखाभाई सागठिया सहित अस्पताल का स्टाफ एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

