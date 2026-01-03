लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री प्रवीणभाई माली की अध्यक्षता में वन विभाग की परफॉर्मेंस रिव्यू बैठक

सूरत–भरूच सर्कल के अधिकारियों ने प्रस्तुत की उपलब्धियां और भविष्य की कार्ययोजना, टीमवर्क व जनभागीदारी पर दिया गया जोर

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री प्रवीणभाई माली की अध्यक्षता में अडाजन स्थित वन भवन में वन विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस रिव्यू बैठक आयोजित की गई। बैठक में सूरत सर्कल और भरूच सोशल फॉरेस्ट्री सर्कल के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय कार्यों की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

मीटिंग के दौरान वन संरक्षण, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर गहन चर्चा की गई। राज्य मंत्री ने विभागीय कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

प्रवीणभाई माली ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे टीमवर्क की भावना के साथ समयबद्ध रूप से लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी को और अधिक मजबूत करें।

बैठक में सूरत सर्कल के वन संरक्षक पुनीत नायर, भरूच सामाजिक वानिकी सर्कल के वन संरक्षक आनंद कुमार, सामाजिक वानिकी की उप वन संरक्षक श्रीमती मीनल सावंत, भरूच उप-वन विभाग के सहायक वन संरक्षक हितेश जाधव, सूरत वन विभाग के सहायक वन संरक्षक अनिरुद्धसिंह राठौड़ सहित संबंधित रेंज फॉरेस्ट अधिकारी (आरएफओ) उपस्थित रहे।

