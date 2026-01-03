सूरत : पांडेसरा GIDC में टेक्सटाइल अग्रणियों के साथ राज्य मंत्री प्रवीणभाई माली की अहम बैठक

वन, पर्यावरण एवं क्लाइमेट चेंज राज्य मंत्री प्रवीणभाई माली की अध्यक्षता में पांडेसरा GIDC में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अग्रणियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में औद्योगिक क्रांति, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा टेक्सटाइल उद्योग की नई संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री प्रवीणभाई माली ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के मंत्र को अपनाने वाली राज्य सरकार उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देशभर में सचिन और पांडेसरा GIDC क्षेत्र की स्थानीय टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ने पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। मंत्री ने ‘मिशन लाइफ’ के तहत की जा रही गतिविधियों की भी सराहना की।

राज्य मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग जहां नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है, वहीं मौजूदा औद्योगिक क्रांति में उपलब्ध नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए उद्योगों को तैयार रहना होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2035 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री 100 प्रतिशत आत्मनिर्भर बन सकेगी और इसमें राज्य सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।

इस अवसर पर स्थानीय विधायक मनुभाई पटेल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्योगों के विकास को लेकर हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। उन्होंने GIDC क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मजबूत सड़कों के निर्माण तथा स्थानीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ‘स्किल डेवलपमेंट सेंटर’ शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही भूजल से जुड़े मुद्दों के स्थायी समाधान पर भी चर्चा की गई।

बैठक में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पलसाना, किम और कडोदरा क्षेत्र के रीजनल ऑफिसर अरुण पटेल, विभिन्न औद्योगिक संगठनों के अध्यक्ष, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोसेसर यूनिट्स के प्रतिनिधि और उद्योग जगत के नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उन्होंने अपने विचार व सुझाव रखे।