आईडीटी का 15वां Convocation Ceremony अवध यूटोपिया, सूरत में भव्य रूप से आयोजित

सूरत स्थित प्रीमियम डिजाइन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी (आईडीटी) ने अपना 15वां Convocation Ceremony अवध यूटोपिया, सूरत में भव्य रूप से आयोजित किया। इस अवसर पर विभिन्न वर्षों के छात्रों ने अपनी शिक्षा पूरी कर सर्टिफ़िकेट प्राप्त किए।

आईडीटी में फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग और इवेंट मैनेजमेंट जैसे उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जो छात्रों को रचनात्मकता, तकनीकी कौशल और पेशेवर दक्षता प्रदान करते हैं।

राहुल मेहता का संदेश: सफलता अंक से नहीं, मेहनत से होती है

समारोह को संबोधित करते हुए श्री राहुल मेहता ने छात्रों को प्रेरित किया और कहा कि यदि कोई छात्र स्कूल में कम अंक प्राप्त करता है या टॉपर नहीं है, तब भी वह जीवन में सफल हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफलता का वास्तविक आधार केवल अंक नहीं बल्कि आत्मविश्वास, निरंतर सीखने की इच्छा और मेहनत है।

नवीन सनानी का संदेश: छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना

श्री नवीन सनानी ने फैशन और डिजाइन उद्योग में Artificial Intelligence (AI) की बढ़ती भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे तकनीक, विशेषकर AI, डिजाइन प्रक्रियाओं, ट्रेंड विश्लेषण और उद्योग संचालन को नई दिशा दे रही है। उन्होंने आईडीटी द्वारा छात्रों को उद्योग के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर श्री अशोक गोयल, निदेशक, आईडीटी ने अपने संबोधन में कहा कि आईडीटी केवल शिक्षा देने का संस्थान नहीं है, बल्कि यह छात्रों को उद्योग के लिए पूरी तरह तैयार करने का स्थान है।

उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि हर छात्र अपनी रचनात्मक क्षमता, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर सफलता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आईडीटी का उद्देश्य सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट प्रदान करना नहीं है, बल्कि छात्रों को वास्तविक दुनिया के पेशेवर अनुभव और उद्योग के अनुरूप कौशल देना है।

Convocation Ceremony के दौरान विभिन्न बैचों के छात्रों को सर्टिफ़िकेट प्रदान किए गए, जो उनके वर्षों की मेहनत और समर्पण का प्रतीक थे। समारोह में छात्रों और अभिभावकों के बीच गर्व और उत्साह का माहौल देखने को मिला।

आईडीटी का 15वां Convocation Ceremony, जो अवध यूटोपिया में आयोजित हुआ, उपलब्धि, प्रेरणा और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। अपने उद्योग-संबद्ध पाठ्यक्रमों और अनुभवी मार्गदर्शन के साथ आईडीटी सूरत के अग्रणी डिजाइन संस्थानों में अपनी पहचान को और सुदृढ़ कर रहा है।