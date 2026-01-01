सूरत : सेवा फाउंडेशन व महिला संगठनों के सहयोग से पांजरापोल गौशाला में हुआ गौ-सेवा का भव्य आयोजन

शहर के सेवाभावी समाजसेवियों ने परंपरा का निर्वहन करते हुए नए वर्ष की पावन शुरुआत गौ-सेवा के साथ की। सेवा फाउंडेशन द्वारा विभिन्न महिला संगठनों के समन्वय से वर्षारंभ के अवसर पर घोड़दौड़ रोड स्थित पांजरापोल गौशाला में गौ माता को 56 भोग अर्पित करने का विशेष आयोजन किया गया।

इस अवसर पर गौशाला में विभिन्न प्रकार की सब्ज़ियाँ, रोटियाँ, ड्राई-फ्रूट्स, अनाज, लापसी सहित अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों से 56 भोग तैयार किए गए। भोग अर्पण के पश्चात भजनों का आनंद लिया गया और आरती कर कार्यक्रम को भक्तिमय वातावरण में संपन्न किया गया। उपस्थित लोगों को गौ माता के महत्व और गौ-सेवा से जुड़े संस्कारों की जानकारी भी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान अशोक गोयल ने सेवा मल्टीपल आयुर्वेदिक अस्पताल में उपलब्ध आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं डेंटल चिकित्सा सुविधाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की अपील की। वहीं, गौसेवक योगेंद्र शर्मा ने अपनी मधुर स्वर लहरियों से गोभक्ति की सरिता प्रवाहित की, जिनका साथ ललित शर्मा ने दिया।

इस आयोजन में आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत के प्रमुख प्रहलाद अग्रवाल, राजीव ओमर, अंजनी अग्रवाल, मधु अग्रवाल, कविता अग्रवाल, ललित शर्मा, राकेश जैन, सुभाष जिंदल, पंकज गोयल, कमल संचेती, मनीष जैन सहित बड़ी संख्या में गौभक्त और समाजसेवी उपस्थित रहे। सेवा फाउंडेशन ने इस पुण्य कार्य में सहयोग देने वाले सभी सेवकों के प्रति हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त किया।