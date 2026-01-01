सूरत : श्री केसरी नंदन सुंदरकाण्ड मंडल का तृतीय वार्षिकोत्सव 11 जनवरी को भव्य रूप से मनाया जाएगा

श्री केसरी नंदन सुंदरकाण्ड मंडल का तृतीय वार्षिकोत्सव रविवार, 11 जनवरी 2026 को माहेश्वरी लग्जरिया (सेवा सदन), पर्वत पाटिया में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर 108 हनुमान चालीसा पाठ 108 आसनों के साथ प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक निरंतर संपन्न होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 7.30 बजे ऋषिकेश से पधारे बालसंत श्री भोले बाबा द्वारा दीप प्रज्वलन एवं ज्योत प्रज्वलित कर हनुमान चालीसा पाठ के साथ किया जाएगा।

वार्षिकोत्सव में सूरत के प्रख्यात मंडल—श्री बालाजी सुंदरकाण्ड मंडल, रामायण प्रचार समिति, मॉडल टाउन मानस मंडल, घंटियाला बालाजी सुंदरकाण्ड मंडल, महेश बालाजी भक्त मंडल तथा सालासर मंडल—अपनी मधुर राग-रागिनियों के साथ हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ करेंगे।

रात्रि में छप्पन भोग का प्रसाद अर्पित किया जाएगा। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण आसन धारकों द्वारा 121 आसनों पर की जाने वाली महाआरती होगी। इसके साथ ही “बाबा का खजाना” भी खोला जाएगा, जिसमें चयनित पांच आसन धारकों को उपहार देकर सम्मानित किया जाएगा।

मंडल द्वारा यह पाठ गौसेवार्थ आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर सात गौशालाओं को कुल 21,000 रुपये की राशि भेंट की जाएगी। मंडल ने सभी सनातन प्रेमियों और गौभक्तों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।