सूरत : श्रीपद इन्फिनिया वर्ल्ड को क्रेडाई अवॉर्ड, सूरत की रियल एस्टेट के गौरव का क्षण

सूरत (गुजरात) [भारत], दिसंबर 31: सूरत और गुजरात के लिए गर्व का क्षण है। शहर का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट श्रीपद इन्फिनिया वर्ल्ड ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाते हुए क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सीलेंस अवॉर्ड 2025 हासिल किया है।

इस प्रोजेक्ट को बेस्ट मिक्स्ड-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट – टियर-टू श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। यह उपलब्धि सूरत के तेजी से उभरते रियल एस्टेट सेक्टर की राष्ट्रीय स्वीकार्यता का संकेत मानी जा रही है।

क्रेडाई अवॉर्ड भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिस्पर्धी पुरस्कारों में शामिल हैं। वर्ष 2025 में देशभर से 800 से अधिक परियोजनाओं ने इसमें भाग लिया।

प्रारंभिक चयन के बाद 75 प्रोजेक्टों को नॉमिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनमें से प्रत्येक श्रेणी में केवल तीन प्रोजेक्ट का अंतिम चयन हुआ। इस कड़े मुकाबले में श्रीपद इन्फिनिया वर्ल्ड का चयन सूरत के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

यह सम्मान दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय क्रेडाई राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे।

इसके साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी नीति सत्रों में भाग लिया। कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन चला श्रीनिवासुलु सेट्टी और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव काटिकिथाला श्रीनिवास सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

क्रेडाई चेयरमैन बोमन ईरानी और प्रेसिडेंट शेखर पटेल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय क्रेडाई टीम मौजूद रही। प्रोजेक्टों की रेटिंग और मान्यता क्रिसिल द्वारा की गई, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और मजबूत हुई।

श्रीपद इन्फिनिया वर्ल्ड को इसके नवाचार आधारित लिव–वर्क इकोसिस्टम के लिए सराहा गया। परियोजना में स्मार्ट-होम रेजिडेंशियल यूनिट्स को आधुनिक कमर्शियल आर्किटेक्चर के साथ जोड़ा गया है।

रेजिडेंशियल हिस्से में वॉयस और ऐप नियंत्रित स्मार्ट होम्स हैं, जबकि कमर्शियल सेक्शन में प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन पर आधारित कार्यालय तथा खुले टेरेस उपलब्ध कराए गए हैं।

परियोजना में ज़ीरो-कॉन्फ्लिक्ट मिक्स्ड-यूज़ प्लानिंग अपनाई गई है, जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल हिस्सों के प्रवेश और आवागमन को पूरी तरह अलग रखा गया है।

सोलर रूफटॉप, पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल ज़ोन, जलवायु के अनुरूप दिशा-निर्धारण और प्राकृतिक रोशनी व हवा के अधिकतम उपयोग जैसे सस्टेनेबिलिटी तत्वों ने प्रोजेक्ट को अवॉर्ड दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

श्रीपद ग्रुप ने इस उपलब्धि को सूरत के लिए गर्व का विषय बताया। ग्रुप का कहना है कि यह अवॉर्ड साबित करता है कि टियर-टू शहरों के प्रोजेक्ट्स भी देश के बड़े महानगरों के प्रोजेक्ट्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

इस राष्ट्रीय सम्मान के साथ श्रीपद इन्फिनिया वर्ल्ड सूरत की प्रगति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक बनकर उभरा है और देश के रियल एस्टेट मानचित्र पर शहर की स्थिति को और मजबूत करता है।

For more information, please visit: https://shreepadgroup.com/