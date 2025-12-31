सूरत : जहांगीरपुरा में स्पा की आड़ में चल रहा देह व्यापार पकड़ा गया, तीन महिलाएं मुक्त

सूरत। शहर में होटल और स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जहांगीरपुरा इलाके में A-One स्पा पर छापेमारी कर देह व्यापार का पर्दाफाश किया गया, जहां से तीन महिलाओं को मुक्त कराया गया है। मामले में स्पा के मैनेजर और पार्टनर समेत तीन आरोपियों को वॉन्टेड घोषित किया गया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, देह व्यापार की शिकायत मिलने पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने स्पा पर निगरानी रखी। पुष्टि के लिए पुलिस ने एक डमी कस्टमर भेजा। सौदा तय होने के बाद पुलिस टीम ने जहांगीराबाद कैनाल रोड पर समर्पण हाउस के सामने स्थित ग्रीन एरिस्टो कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर दुकान नंबर-212 में चल रहे A-One ग्रीन स्पा पर रेड की।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सुशील कुमार उर्फ गुरु/गुडू ओमप्रकाश यादव (निवासी पांडेसरा) और रुखसार समीर (निवासी मछली सर्किल, सागरमपुरा) पार्टनरशिप में स्पा चला रहे थे। आरोप है कि मुंबई-महाराष्ट्र से महिलाओं को बुलाकर स्पा में रखकर देह व्यापार कराया जाता था। पुलिस ने मौके से तीन महिलाओं को मुक्त कराया।

जांच में यह भी सामने आया है कि साहिल सोहिल खान को स्पा का मैनेजर बनाया गया था, जो ग्राहकों से तय रकम लेकर उन्हें अवैध गतिविधियों की सुविधा देता था। डमी कस्टमर से 1000 रुपये लेकर सौदे की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

पुलिस ने रेड के दौरान दो मोबाइल फोन, अन्य आपत्तिजनक सामग्री और कुल 16,000 रुपये नकद जब्त किए हैं। मामले में सुशील कुमार उर्फ गुडू ओमप्रकाश यादव, रुखसार समीर और फैसल को वॉन्टेड घोषित कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।