लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : सारथी परिवार ने सर्किट हाउस में कराया पावन कन्यादान, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी रहे उपस्थित

सेवा, संस्कार और समर्पण की प्रेरणादायी पहल को बताया समाज के लिए आदर्श

On
सूरत : सारथी परिवार ने सर्किट हाउस में कराया पावन कन्यादान, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी रहे उपस्थित

सारथी परिवार द्वारा एक कन्या का पावन कन्यादान महादान सर्किट हाउस में श्रद्धा और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस पुण्य अवसर पर गुजरात सरकार के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी एवं विधायक संदीप देसाई की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठजनों के करकमलों से कन्या को चुंदड़ी ओढ़ाकर कन्यादान की रस्म पूरी की गई। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह ने सामाजिक समरसता और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत इस आयोजन की सराहना की।

उपमुख्यमंत्री ने सारथी परिवार के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सेवा, संस्कार और समर्पण की यह प्रेरणादायी पहल संस्था के सामाजिक दायित्व को स्पष्ट रूप से दर्शाती है और समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। कार्यक्रम में सार्थी परिवार की फाउंडर मोनिका मंडोत सहित संस्था के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : होमगार्ड्स स्थापना दिवस व विजय दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन

सूरत : होमगार्ड्स स्थापना दिवस व विजय दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन

सूरत : टेक्सटाइल मार्केटों में सुरक्षा सर्वोपरि,फोस्टा ने फायर सेफ्टी को लेकर आयोजित की महत्वपूर्ण तकनीकी बैठक

सूरत : टेक्सटाइल मार्केटों में सुरक्षा सर्वोपरि,फोस्टा ने फायर सेफ्टी को लेकर आयोजित की महत्वपूर्ण तकनीकी बैठक

सूरत : मेयर दक्षेश मावाणी का अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज, चौटा बाजार में सख्त चेतावनी

सूरत : मेयर दक्षेश मावाणी का अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज, चौटा बाजार में सख्त चेतावनी

सूरत: चौटा बाजार के अतिक्रमणकारियों पर अब सीधे दर्ज होगी FIR; पुलिस और निगम ने दी 'आखिरी चेतावनी'

सूरत: चौटा बाजार के अतिक्रमणकारियों पर अब सीधे दर्ज होगी FIR; पुलिस और निगम ने दी 'आखिरी चेतावनी'