सूरत : ‘बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर 2025’ का भव्य आयोजन, देशभर के उद्योगपति हुए सम्मानित

सूरत शहर में “बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर 2025” का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर देश के विभिन्न शहरों से आए व्यापारियों और उद्योगपतियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आइकॉन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन सूरत के प्रतिष्ठित अवध उटोपिया स्थित मेरीगोल्ड हॉल में किया गया। समारोह की शुरुआत बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अमन वर्मा एवं लाफ्टर कॉमेडी शो से लोकप्रिय गौरव शर्मा के सशक्त और रोचक संचालन से हुई, जिसने पूरे कार्यक्रम में उत्साह और ऊर्जा भर दी।

इस अवसर पर देश के कई प्रतिष्ठित उद्योगपतियों को सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से शेष देवपुजारी (आरएसएस), गोवर्धन साड़ी सेंटर (कानपुर), दीनदयाल जालान टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड (वाराणसी), राजा राम एंड संस (जौनपुर), चावला साड़ी डिपो (नागपुर), सुंदर साड़ी लहंगा एवं साड़ी तथा दुर्गे साड़ी (बैरागढ़), वंदना साड़ी (उज्जैन) और अनिल जैन (सेक्रेटरी, कानपुर कपड़ा कमेटी) सहित अनेक नाम शामिल रहे।

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहीं बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री भाग्यश्री, जिन्हें आज भी उनकी पहली सुपरहिट फिल्म “मैंने प्यार किया” के लिए देशभर में अपार स्नेह मिलता है। अभिनेत्री भाग्यश्री के साथ आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत (AKAS) के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने सूरत के प्रतिष्ठित व्यापारियों और उद्योगपतियों को सम्मानित किया।

सम्मानित होने वालों में संजय सरावगी (लक्ष्मीपति ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज), एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तनु फैशन, अजमेरा फैशन लिमिटेड, वसंत गजेरा, इन्नाया बाय लिजा, श्री गणेश कृपा पॉली क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, मां कृपा ट्रेंड्ज प्राइवेट लिमिटेड, जे. पी. अग्रवाल (रचना ग्रुप), बाबूलाल मित्तल (समाजसेवी), डी. खुशालभाई ज्वैलर्स, कयान प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सतवचन साड़ी, एम. पी. फैब प्राइवेट लिमिटेड, बंसल ट्रेडिंग सहित अनेक बड़े सप्लायर्स और उद्योगपति शामिल रहे।

कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारी भीड़ के कारण हजारों लोगों को हॉल के बाहर ही रुकना पड़ा, जबकि अंदर कार्यक्रम को देखने के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

यह आयोजन सूरत के इतिहास में पहली बार इतने भव्य स्तर पर संपन्न हुआ, जो अब शहर के सुनहरे इतिहास का हिस्सा बन गया है। कार्यक्रम की प्रशंसा न केवल सूरत में, बल्कि देश के अन्य बड़े शहरों में भी व्यापक रूप से की जा रही है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूरत के व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंच तक पहुँचाना और उन उद्यमियों को सम्मानित करना रहा, जिन्होंने कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से सूरत के व्यापार को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है।