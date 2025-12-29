अरविंद यूथ ब्रांड्स में फ्लिपकार्ट की 31.25 प्रतिशत हिस्सेदारी 135 करोड़ रुपये में खरीदेगी अरविदं फैशन्स

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा) अरविंद फैशन्स लिमिटेड ने अरविंद यूथ ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड में फ्लिपकार्ट समूह की 31.25 प्रतिशत हिस्सेदारी 135 करोड़ रुपये में हासिल करने की सोमवार को जानकारी दी।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि अरविंद यूथ ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड (एवाईबीपीएल) वर्तमान में ‘फ्लाइंग मशीन’ ब्रांड नाम के तहत परिधान एवं अन्य सामान की थोक एवं खुदरा व्यापार करती है। 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में इसका कारोबार 432.16 करोड़ रुपये रहा।

अरविंद फैशन्स लिमिटेड (एएफएल) की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमीशा जैन ने कहा, ‘‘ फ्लिपकार्ट समूह के साथ हमारा संबंध जारी रहेगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उपभोक्ता ‘फ्लाइंग मशीन’ के उत्पाद फ्लिपकार्ट के मंच पर खरीद सकें। यह ब्रांड अन्य डिजिटल माध्यमों एवं मंचों पर भी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगा।’’

कंपनी ने बताया कि एएफएल, एवाईबीपीएल की कुल शेयरधारिता का 31.25 प्रतिशत हिस्सा पूर्णतः नकद आधार पर हासिल कर लेगी। इसमें 10 रुपये मूल्य का एक शेयर और 100 रुपये मूल्य के 58,95,852 अनिवार्य परिवर्तनीय तरजही शेयर (सीसीपीएस) शामिल हैं। लेनदेन के 29 दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

एएफएल ने साथ ही कहा कि अधिग्रहण के बाद एवाईबीपीएल कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बन जाएगी।