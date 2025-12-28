सलमान खान पनवेल फार्महाउस के आसपास साइकिल चलाते हुए नजर आए
मुंबई, 28 दिसंबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को भारी सुरक्षा के बीच पनवेल स्थित फार्महाउस के आसपास साइकिल चलाते देखा गया।
सलमान शुक्रवार को अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने फार्महाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अपना 60वां जन्मदिन मनाया।
इस दौरान रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, महेश मांजरेकर, संगीता बिजलानी, रमेश तौरानी, निखिल द्विवेदी, हुमा कुरेशी, संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर और क्रिकेटर एमएस धोनी सहित कई हस्तियां शामिल थीं।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अभिनेता को साइकिल चलाते हुए देखा जा सकता है, जिसके पीछे सुरक्षा दस्ते को भी देखा गया।
साइकिल चलाने के दौरान सलमान काले रंग की टी-शर्ट, जींस और चप्पल पहने नजर आए। सलमान अपनी अगली फिल्म में चित्रांगदा सिंह के साथ ‘बैटल ऑफ गलवान’ में नजर आएंगे।
इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है। इस फिल्म की कहानी भारत और चीन के बीच 2020 में हुए गलवान घाटी झड़प के इर्द-गिर्द घूमती
है।