सूरत : राजस्थान गौड़ ब्राह्मण संघ क्रिकेट लीग–3 का भव्य आयोजन, शिवचरण खेडवाल की टीम बनी विजेता

राजस्थान गौड़ ब्राह्मण संघ द्वारा आयोजित क्रिकेट लीग–3 का भव्य आयोजन रविवार, 28 दिसंबर 2025 को भेस्तान स्थित जी.बी. पटेल ग्राउंड में हर्षोल्लास और सफलता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम की आरती एवं हवन-पूजन के साथ किया गया।

इस अवसर पर विधायक श्रीमती संगीता पाटील सहित समाज के अनेक अग्र बंधुगण उपस्थित रहे। समाज के वरिष्ठ अग्रणियों ने युवाओं को आशीर्वाद प्रदान करते हुए खेल भावना, अनुशासन और एकता का संदेश दिया।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डी.एच. गौड़ (डीएसपी, वेस्टर्न रेलवे), जेड. आर. देसाई (एसीपी, सूरत “एच” डिवीजन) तथा पी.के. शर्मा (स्टेशन रेलवे अधीक्षक, सूरत) की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके साथ ही फोस्टा प्रमुख कैलाश हकीम ने विशेष रूप से उपस्थित रहकर समाज को संबोधित किया। क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले में शिवचरण खेडवाल ने अपने कुशल नेतृत्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को विजयी बनाकर ट्रॉफी अपने नाम की।

आयोजन की सफलता पर मार्गदर्शक के रूप में प्रमुख सज्जन महर्षि ने युवाओं और समस्त सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी सद्भाव, खेल भावना और संगठनात्मक मजबूती को बढ़ावा देते हैं।