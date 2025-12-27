लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : भदोई के सांसद डॉ. विनोद कुमार बिंद ने सूरत में जाना साड़ी उद्योग का कार्यप्रणाली

पांडेसरा स्थित लक्ष्मीपति प्रोसेस हाउस का किया दौरा, निर्माण प्रक्रिया को नजदीक से समझा

On
सूरत : भदोई के सांसद डॉ. विनोद कुमार बिंद ने सूरत में जाना साड़ी उद्योग का कार्यप्रणाली

भदोई (उत्तर प्रदेश) से लोकसभा सांसद डॉ. विनोद कुमार बिंद ने शनिवार को सूरत के पांडेसरा क्षेत्र में स्थित लक्ष्मीपति प्रोसेस हाउस का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने लक्ष्मीपति ग्रुप के चेयरमैन संजय सरावगी से मुलाकात की।

दौरे के दौरान सांसद डॉ. बिंद ने मिल परिसर का अवलोकन किया और साड़ी निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कच्चे माल से लेकर तैयार साड़ी तक की पूरी प्रक्रिया को नजदीक से समझा और उद्योग से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की।

इस अवसर पर लक्ष्मीपति ग्रुप की ओर से सांसद डॉ. विनोद कुमार बिंद का स्वागत एवं सम्मान किया गया। उन्होंने सूरत के वस्त्र उद्योग की कार्यकुशलता और गुणवत्ता की सराहना करते हुए इसे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला बताया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : भगवान गिरिराज गोवर्धन धारण कर गोवर्धन नाथ बने : संदीप महाराज

सूरत : भगवान गिरिराज गोवर्धन धारण कर गोवर्धन नाथ बने : संदीप महाराज

सूरत : चैंबर डेलीगेशन का नई दिल्ली दौरा, नए संसद भवन सहित कई अहम संस्थानों का किया भ्रमण

सूरत : चैंबर डेलीगेशन का नई दिल्ली दौरा, नए संसद भवन सहित कई अहम संस्थानों का किया भ्रमण

सूरत : माली समाज के 500 से अधिक विद्यार्थियों का सम्मान, शिक्षा को बताया उज्ज्वल भविष्य की कुंजी

सूरत : माली समाज के 500 से अधिक विद्यार्थियों का सम्मान, शिक्षा को बताया उज्ज्वल भविष्य की कुंजी

सूरत: पलसाना की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, धुएं के गुबार से छाया अंधेरा

सूरत: पलसाना की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, धुएं के गुबार से छाया अंधेरा