सूरत : मारवाड़ी युवा मंच एवं जागृति शाखा सूरत द्वारा सामूहिक विवाह का हुआ भव्य आयोजन 

मारवाड़ी युवा मंच एवं उसकी जागृति शाखा, सूरत द्वारा ग्रामीण कन्याओं के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन शनिवार, 27 दिसंबर को वेसु स्थित श्री देवसर माता मंदिर (श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के निकट) के हॉल में किया गया।

जागृति शाखा की अध्यक्ष स्वाति चौधरी ने बताया कि इस आयोजन में कुल सात जोड़ों का विवाह पूर्ण वैदिक विधि-विधान के साथ सम्पन्न कराया गया। सूरत शाखा के अध्यक्ष गणेश अग्रवाल के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8 बजे हुई। सुबह 10 बजे बारात निकाली गई, जिसके बाद वरमाला एवं फेरे की रस्में संपन्न हुईं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जे. पी. अग्रवाल (रचना ग्रुप) ने नवविवाहित वर-वधुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर गुजरात प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष अजय अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री प्रकाश बिंदल, सूरत जागृति शाखा की संस्थापक प्रेरणा भाऊवाला तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम से सुषमा जी अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

इसके अतिरिक्त सूरत जागृति शाखा की इंदु खेराड़ी, कुसुम अग्रवाल, सभी पूर्व अध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक सुनीता खेतान, सुनीता सरावगी, शालिनी चाचान, मेहा मोदी सहित पूरी कार्यकारिणी मौजूद रही। वहीं सूरत शाखा की ओर से अमित केडिया, अभिषेक, प्रभात जालान, सिद्धार्थ, राजेश, सुशांत बजाज सहित सभी पदाधिकारी एवं सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में सामाजिक समरसता, सेवा भावना और सामूहिक सहभागिता की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली, जिसे उपस्थितजनों ने सराहा।