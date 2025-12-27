लोकतेज WhatsApp channel
सलमान खान ने परिवार और दोस्तों के साथ मनाया 60वां जन्मदिन

मुंबई, 27 दिसंबर (भाषा) फिल्म अभिनेता सलमान खान ने पनवेल स्थित अपने फार्महाउस पर अपना 60वां जन्मदिन परिवार और करीबी दोस्तों के साथ मनाया।

इस मौके पर अभिनेता संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी मौजूद रहे।

सलमान और उनके परिवार के सदस्य शाम को 'अर्पिता फार्म्स' पहुंच गए थे। इन परिजनों में सलमान के पिता सलीम खान, मां सलमा खान, भाई सोहेल खान और अरबाज खान के अलावा अरबाज की पत्नी शूरा खान, सलमान की बहनें अर्पिता खान शर्मा और अलवीरा खान अग्निहोत्री, भतीजे अरहान खान, निर्वाण खान, भांजा आहिल और भांजी आयत शामिल थे। अर्पिता फार्म्स मुंबई से लगभग डेढ़ घंटे की दूरी पर स्थित है।

रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा और दोनों बेटे रियान और राहिल के साथ पहुंचे। इसके अलावा महेश मांजरेकर, संगीता बिजलानी, रमेश तौरानी, निखिल द्विवेदी और हुमा कुरैशी भी समारोह में शामिल हुए।

कड़ी सुरक्षा के बीच सलमान कुछ देर के लिए बाहर आए और 'पैपराज़ी' के साथ केक काटा।

हर साल 27 दिसंबर को सलमान अपना जन्मदिन फार्महाउस पर ही मनाते हैं। इस दिन उनकी भांजी आयत का भी जन्मदिन होता है।

बीती शाम मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक को सलमान के जन्मदिन के खास संदेश के साथ रोशन किया गया, जिसमें उनकी तस्वीर के साथ लिखा था - ‘‘हैप्पी बर्थडे, भाई।’’

सलमान खान ने 1988 में फिल्म ‘बीवी हो तो ऐसी’ से अभिनय की शुरुआत की थी और वह पिछले तीन दशकों से अधिक समय से फिल्म उद्योग में सक्रिय हैं।

इन वर्षों में उन्होंने कॉमेडी, एक्शन, पारिवारिक ड्रामा, रोमांस और गंभीर संजिदा भूमिकाओं सहित अभिनय के विविध रूपों में किया है और उनके चाहने वालों की संख्या बेशुमार है।

उनकी चर्चित फिल्मों में ‘अंदाज अपना अपना’, ‘मुझसे शादी करोगी’, ‘मैंने प्यार क्यों किया?’, ‘पार्टनर’, ‘नो एंट्री’, ‘साजन’ और ‘हम आपके हैं कौन..!’ जैसी कई फिल्में शामिल हैं।

सलमान अब फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ में नजर आएंगे जो भारत की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक पर आधारित है, जिसे बिना एक भी गोली चलाए लड़ा गया था। यह लड़ाई समुद्र तल से 15,000 फुट की ऊंचाई पर हुई थी।

इस फिल्म का निर्देशन ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ के लिए मशहूर अपूर्व लाखिया कर रहे हैं और इसके 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है।

