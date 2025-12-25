मोहनलाल के साथ काम करना सौभाग्य की बात : एकता कपूर

मुंबई, 25 दिसंबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड की जानीमानी फिल्मकार एकता कपूर का कहना है कि दक्षिण भारतीय फिल्मों के दिग्गज अभिनेता मोहन लाल के साथ काम करना उनके लिये सौभाग्य की बात है।

एकता कपूर के लिये 2025 एक बेहतरीन साल रहा है। एकता कपूर के लिए, जिन्होंने विभिन्न फॉर्मेट्स और इंडस्ट्रीज़ में अपनी पकड़ और भी मजबूत की है।

भारतीय मनोरंजन की दुनिया में 30 साल पूरे करने के साथ, एकता कपूर हाल ही में कथल के लिए अपना पहला नेशनल अवार्ड जीता, नेटफ्लिक्स के साथ एक सहयोग की घोषणा की, और लोकप्रिय टीवी सीरियल क्योंकी सास भी कभी बहू थी को स्मृति ईरानी के साथ सफलतापूर्वक वापस लाया।

इस साल के कई माइलस्टोन में से एक था बालाजी का मलयालम सिनेमा में प्रवेश, जिसने इस बैनर की रचनात्मक क्षमता को और विस्तारित किया। एकता कपूर ने अपने पहले मलयालम फिल्म प्रोजेक्ट में अभिनेता मोहनलाल के साथ काम करने के अपने अनुभव पर उनके प्रति अपनी श्रद्धा जताई। उन्होंने कहा कि बालाजी के लिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना बहुत बड़ा सम्मान है।

मोहनलाल हमारे समय के सबसे पूजनीय कलाकार हैं। जब यह प्रोजेक्ट हमारे पास आया, तो हमें लगा जैसे यह ईश्वर की ओर से एक संकेत है, और हमें आखिरकार मलयालम सिनेमा में एक ऐसे कंटेंट का हिस्सा बनने का मौका मिला, जहां सबसे अधिक उत्कृष्ट सामग्री तैयार होती है।