'मिर्जापुर: द फिल्म' की राजस्थान में शूटिंग शुरू, अली फजल ने साझा किया वीडियो

मुंबई, 24 दिसंबर (भाषा) लोकप्रिय आपराधिक श्रृंखला 'मिर्जापुर' के विख्यात किरदारों को बड़े पर्दे पर संजोने वाली फिल्म ‘मिर्जापुर: द फिल्म’ को फिलहाल राजस्थान में फिल्माया जा रहा है। मिर्जापुर में गुड्डू भैया का किरदार निभाने वाले अभिनेता अली फजल ने शूटिंग का एक वीडियो साझा कर प्रशंसकों को इसकी जानकारी दी।

फजल ने जैसलमेर और जोधपुर के लोगों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद भी दिया।

अली फजल ने श्रृंखला के कुछ सबसे लोकप्रिय किरदारों की वापसी का जिक्र करते हुए कहा," मिर्जापुर द फिल्म की शूटिंग अभी राजस्थान में जारी है। असीम स्नेह और अतुलनीय आतिथ्य के लिए जैसलमेर और जोधपुर का तहे दिल से धन्यवाद। आपने हमें अपना समझा... उन सभी होटलों का शुक्रिया जिन्होंने हमें अपने घर से दूर होते हुए भी घर जैसा महसूस कराया। खम्माघणी! आपको सभी से मिलना होगा, पूरा पलटन खेल में मस्त है।"

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज व एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और पुनीत कृष्णा द्वारा निर्मित यह फिल्म सबसे सफल ओटीटी श्रृंखलाओं में से एक 'मिर्जापुर' पर आधारित है। ‘मिर्जापुर: द फिल्म’ अगले साल प्रदर्शित होगी।

प्रशंसक मुन्ना भैया (दिव्येंदु) को बड़े पर्दे पर देखने को लेकर उत्सुक हैं। गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म के साथ पंकज त्रिपाठी की कालीन भैया, फजल अली की गुड्डू पंडित, दिव्येंदु की मुन्ना त्रिपाठी के किरदार में वापसी होगी।

फिल्म 2026 में देशभर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी और इसके बाद ओटीटी मंच प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी।

मिर्जापुर सीरीज का पहला भाग 2018 में प्रसारित हुआ था, इसके बाद दूसरा भाग 2020 में और तीसरा भाग 2024 में प्रसारित हुआ।