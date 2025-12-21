लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
मनोरंजन

अनुपम खेर ने करीना कपूर के साथ साझा की यादें, बताया 'बेहतरीन अभिनेत्री'

On
अनुपम खेर ने करीना कपूर के साथ साझा की यादें, बताया 'बेहतरीन अभिनेत्री'

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा) अभिनेता अनुपम खेर ने विमान में अभिनेत्री करीना कपूर खान से हुई मुलाकात की तस्वीरें रविवार को ‘इंस्टाग्राम’ पर साझा करते हुए उनकी अभिनय यात्रा की सराहना की।

खेर ने अभिनेत्री की पहली फिल्म 'रिफ्यूजी' के दिनों को याद किया, जिसमें उन्होंने जान मोहम्मद की भूमिका निभाई थी।

अनुपम खेर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 25 साल पहले जेपी दत्ता के सेट पर पहली मुलाकात से लेकर अब तक उन्होंने करीना को एक बेहद परिपक्व और शालीन अभिनेत्री के रूप में उभरते देखा है।

उन्होंने कहा कि आज भी करीना के अंदर अच्छे किरदारों के लिए वही पुरानी 'भूख' और सादगी बरकरार है।

साल 2000 में आई 'रिफ्यूजी' करीना कपूर और अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म थी।

खेर ने करीना के व्यक्तित्व और उनकी गर्मजोशी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक ‘सहज व्यक्तित्व’ बताया और उनके परिवार के सुखद भविष्य की कामना की।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood Entertainment Anupam Kher Karina Kapoor

Related Posts

ऋतिक रोशन ने आदित्य धर की ‘धुरंधर’ को सराहा, लेकिन इसकी ‘राजनीति’ से असहमति जताई

ऋतिक रोशन ने आदित्य धर की ‘धुरंधर’ को सराहा, लेकिन इसकी ‘राजनीति’ से असहमति जताई

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 252.70 करोड़ रुपये कमाये

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 252.70 करोड़ रुपये कमाये

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका: 730 करोड़ की कमाई के साथ जासूसी और सरकारी तंत्र की नई मिसाल बनी फिल्म

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका: 730 करोड़ की कमाई के साथ जासूसी और सरकारी तंत्र की नई मिसाल बनी फिल्म

ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटिगरी में शॉर्टलिस्ट हुयी करण जौहर की फिल्म ‘होमबाउंड’

ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटिगरी में शॉर्टलिस्ट हुयी करण जौहर की फिल्म ‘होमबाउंड’