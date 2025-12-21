अनुपम खेर ने करीना कपूर के साथ साझा की यादें, बताया 'बेहतरीन अभिनेत्री'

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा) अभिनेता अनुपम खेर ने विमान में अभिनेत्री करीना कपूर खान से हुई मुलाकात की तस्वीरें रविवार को ‘इंस्टाग्राम’ पर साझा करते हुए उनकी अभिनय यात्रा की सराहना की।

खेर ने अभिनेत्री की पहली फिल्म 'रिफ्यूजी' के दिनों को याद किया, जिसमें उन्होंने जान मोहम्मद की भूमिका निभाई थी।

अनुपम खेर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 25 साल पहले जेपी दत्ता के सेट पर पहली मुलाकात से लेकर अब तक उन्होंने करीना को एक बेहद परिपक्व और शालीन अभिनेत्री के रूप में उभरते देखा है।

उन्होंने कहा कि आज भी करीना के अंदर अच्छे किरदारों के लिए वही पुरानी 'भूख' और सादगी बरकरार है।

साल 2000 में आई 'रिफ्यूजी' करीना कपूर और अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म थी।

खेर ने करीना के व्यक्तित्व और उनकी गर्मजोशी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक ‘सहज व्यक्तित्व’ बताया और उनके परिवार के सुखद भविष्य की कामना की।