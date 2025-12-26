लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : श्री श्याम प्रचार मंडल ने भटार में आयोजित किया भंडारा, 300 जरूरतमंदों को कराया भोजन

दीनदयाल गाड़ोदिया के सहयोग से सुबह 8 बजे शुरू हुआ सेवा कार्य, मंडल पदाधिकारी व सदस्य रहे उपस्थित

श्री श्याम प्रचार मंडल द्वारा शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 को भटार चार रास्ता ब्रिज के नीचे भंडारे का आयोजन किया गया। यह सेवा कार्यक्रम दीनदयाल गाड़ोदिया के सहयोग से सुबह 8 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें करीब 300 गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराया गया।

इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष विनोद पालव, सचिव राकेश बजावावाला, कोषाध्यक्ष विपिन अग्रवाल सहित हेमंत गर्ग, मनोज झुंझुनूवाला, गौरव अग्रवाल, मुकेश गोयनका, प्रमोद गुप्ता तथा मंडल के अन्य सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

मंडल की ओर से जानकारी दी गई कि समाज सेवा के अंतर्गत हर महीने अमावस्या, पूनम अथवा किसी के जन्मदिन, सालगिरह या पुण्यतिथि के अवसर पर जरूरतमंदों को भोजन कराने का निरंतर प्रयास किया जाता है। आयोजन में सभी सहयोगकर्ताओं के योगदान की सराहना की गई।

